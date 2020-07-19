Эксперты рассказали, какой фрукт поможет снизить высокое давление

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Одно из решений против высокого давления – есть на завтрак этот фрукт, тем более, что он идеально вписывается в миску хлопьев или овсянки. Насыщенный калием банан может помочь снизить кровяное давление, утверждают ученые, сообщает medikforum.ru .





Высокое кровяное давление, поддерживаемое длительное время,крайне опасно для здоровья. Более того, может подвергнуть опасности жизнь, увеличивая вероятность сердечной недостаточности, инсульта. Чтобы не пополнить собой группу риска ешьте на завтрак фрукт, помогающий его понизить.

«Один средний банан содержит около 422 мг калия. В сочетании с миской обезжиренного йогурта и ягод это отличный способ начать день», — приводятся мнение специалистов в Express Health.

Они ссылаются на заявление Американской кардиологической ассоциации (AHA) о важности потребления продуктов, богатых калием, для контроля артериального давления. Калий жизненно важен для мышечной функции, он уменьшает воздействие натрия (соли) и ослабляет напряжение стенок кровеносных сосудов, тем самым снижая показания давления. AHA подчеркивает, что рекомендуемое потребление калия для среднего взрослого человека составляет 4700 мг в день.

«Ряд исследований показал связь между низким потреблением калия и повышением артериального давления, увеличением риска развития инсульта. При высоком кровяном давлении можно значительно снизить свое систолическое давление, увеличив потребление калия», — сообщили эксперты.

Их совет: есть на завтрак банан, совмещая его с цельным зерном, другими компонентами. Медицинский журнал Current Science опубликовал данные исследования, изучавшего связь между потреблением бананов и гипертонией. Было установлено, что фрукты при регулярном приеме действуют наравне с антигипертензивными препаратами. Ежедневное употребление двух бананов в течение недели поспособствовало уменьшению показания кровяного давления на 10 процентов.

«Бананы не только помогают снизить высокое кровяное давление с содержанием калия, но и поддерживают здоровье сердца. Они содержат клетчатку, фолиевую кислоту, витамин С, которые поддерживают функционирование сердечной мышцы», — констатируют научные работники.

Однако исследователи предупреждают, что высокий уровень калия в рационе вреден для людей, страдающих заболеваниями почек.

Источник: medikforum.ru