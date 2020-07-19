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Немецкое бюро Wheelsandmore добралось до новейшей модели Ferrari - Roma

19.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Купе Ferrari Roma было представлено прошлой осенью, а прием заказов стартовал этой весной — и едва ли первые покупатели получили свои сверкающие лаком «двухдверки». Зато немецкое ателье Wheelsandmore уже подготовило первый комплект доработки для самой свежей модели из Маранелло.


Отдачи стандартной битурбо-«восьмерки» объемом 3,9 л (620 л.с. и 760 Нм) и без того хватает за глаза, но в Wheelsandmore все же сменили софт двигателя — в итоге мощность возросла до 700 л.с., а крутящий момент до 885 Нм. О том, как изменилась разгонная динамика Roma, немецкие спецы скромно умолчали, но наверняка с паспортных 3,4 секунды им удалось «скинуть» 0,1−0,2 секунды. Максимальная скорость — 330 км/ч, что на 10 км/ч больше, чем у исходной версии спорткара.


В дополнение к форсированному мотору тюнинг-ателье установило на купе кованые колесные диски — на выбор доступны три разных варианта, диаметром 21 или 22 дюйма. Самые «простые» из них обойдутся без малого в 9 тысяч евро (включая шины Michelin Pilot Sport 4S).


В будущем Wheelsandmore предложит для Roma комплект занижения подвески и новую выпускную систему с управляемыми заслонками и «озлобленным» звуком.

 
 
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Немецкое ателье Wheelsandmore подготовило первый комплект доработки для самой свежей модели из Маранелло.
 
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