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Под Гомелем ВАЗ влетел в несовершеннолетних велосипедистов: девушка погибла, парень в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла вечером 18 июля под Гомелем. Об этом
Предварительно установлено, что 45-летний водитель ВАЗ ехал по трассе Гомель — аэропорт со стороны областного центра и сбил двух несовершеннолетних велосипедистов, которые двигались в попутном направлении.
В результате наезда парня отбросило в правый по ходу движения кювет, а девушку на проезжую часть дороги, где на нее наехал двигавшийся сзади Alfa Romeo. От полученных телесных повреждений 16-летняя девушка умерла на месте происшествия, а 16-летнего парня с различными травмами госпитализировали.
По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело. 45-летнего водителя ВАЗа задержали в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь. Он управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения.
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Водитель «жигулей» управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения.
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