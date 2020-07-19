Под Гомелем ВАЗ влетел в несовершеннолетних велосипедистов: девушка погибла, парень в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла вечером 18 июля под Гомелем. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что 45-летний водитель ВАЗ ехал по трассе Гомель — аэропорт со стороны областного центра и сбил двух несовершеннолетних велосипедистов, которые двигались в попутном направлении.





В результате наезда парня отбросило в правый по ходу движения кювет, а девушку на проезжую часть дороги, где на нее наехал двигавшийся сзади Alfa Romeo. От полученных телесных повреждений 16-летняя девушка умерла на месте происшествия, а 16-летнего парня с различными травмами госпитализировали.





По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело. 45-летнего водителя ВАЗа задержали в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь. Он управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения.

Следователи просят граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить по телефону 69−30−78.