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Минтранс предлагает изменить правила перевозки пассажиров городским транспортом

19.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проект постановления Совета Министров об изменении правил перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильных перевозок пассажиров транспортом общего пользования вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Минтранс предлагает изменить правила перевозки пассажиров городским транспортом

Сейчас есть различия в правилах перевозок пассажиров городским наземным транспортом и метрополитеном при оплате проезда, в правах и обязанностях пассажиров, обязанностях водителей. Предложенные изменения позволят устранить эти различия, при этом они не устанавливают дополнительные требования к перевозчикам.

Планируется определить единые подходы к перевозке ручной клади, урегулировать новые формы оплаты проезда, появившиеся в последнее время, в том числе по электронным билетам.

Кроме того, изменения затронут досмотр ручной клади, который проводит служба безопасности метрополитена. В частности, процедуру оптимизируют, чтобы сократить ее время и повысить удобство для пассажиров.

Организатор общественного обсуждения проекта - Министерство транспорта и коммуникаций. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить с 17 по 27 июля на электронный адрес uat@mintrans.gov.by.

 
 
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  Проект постановления Совета Министров об изменении правил перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильных перевозок пассажиров...
 
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