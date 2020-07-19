Минтранс предлагает изменить правила перевозки пассажиров городским транспортом

Источник материала: Виртуальный Брест

Проект постановления Совета Министров об изменении правил перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильных перевозок пассажиров транспортом общего пользования вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.





Сейчас есть различия в правилах перевозок пассажиров городским наземным транспортом и метрополитеном при оплате проезда, в правах и обязанностях пассажиров, обязанностях водителей. Предложенные изменения позволят устранить эти различия, при этом они не устанавливают дополнительные требования к перевозчикам.

Планируется определить единые подходы к перевозке ручной клади, урегулировать новые формы оплаты проезда, появившиеся в последнее время, в том числе по электронным билетам.

Кроме того, изменения затронут досмотр ручной клади, который проводит служба безопасности метрополитена. В частности, процедуру оптимизируют, чтобы сократить ее время и повысить удобство для пассажиров.

Организатор общественного обсуждения проекта - Министерство транспорта и коммуникаций. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить с 17 по 27 июля на электронный адрес uat@mintrans.gov.by.