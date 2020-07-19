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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
Источник материала: ОНТ
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз. 38-летняя актриса родила сына,
Звездная семья сейчас находится в Биг-Скае (Монтана, США). Фанаты не знали о беременности Джессики, которая не появлялась на публике с февраля.
Тимберлейк и Бил поженились в 2012 году. Первый сын Джастина и Джессики, Сайлас Рэндалл, родился 8 апреля 2015 года.
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Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз. 38-летняя актриса родила сына, информирует Daily Mail. Звездная семья сейчас находится в Биг-Скае...
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