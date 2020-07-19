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Мечты Лукашенко: «страшная», «единственная», «большая»
Источник материала: Партизан
Большинство мечтаний руководителя Беларуси не сбылись.
На минувшей неделе Александр Лукашенко назвал своей мечтой строительство современной автотрассы от Минска до Полоцка.
«В нужный момент (это единственная большая мечта моя), чтобы все-таки мы из Минска через Бегомль осуществили строительство этой дороги», – завил руководитель страны.
Мечта о присоединении Украины к Союзному государству
Такие мысли водились в голове руководителя Беларуси в начале 2000-х годов.
«Мы мечтаем, что к нашему Союзу когда-то подключится Украина, Казахстан и так далее», – говорил Лукашенко.
Казахстан в Союз вошел – но не Беларуси и России, а Евразийский. А вот Украина уже даже не участвует в общих интеграционных объединениях.
Мечта поднять на новый уровень бесперспективные деревни
Около 15 лет назад Лукашенко заявил:
«Моя мечта: чтобы мы с вами, деревенские люди, вернулись и построили дома в таких деревнях. Богатые люди, предприниматели, чиновники могли бы поднять на новый уровень так называемые бесперспективные деревни. Мы будем поддерживать их возвращение на свою землю».
Эта мечта не только не исполнилась, а наоборот: белорусская деревня продолжает умирать.
Мечта о рентабельном сельском хозяйстве
10 лет назад руководитель страны заявил:
«Я когда–то мечтал, а сегодня уверен, что в этом году мы и без дотаций государства в сельском хозяйстве будем иметь рентабельное производство».
С тех пор сельское хозяйство остается в Беларуси сугубо социальным проектом: в него вкладывают десятки миллионов долларов, не надеясь на их возвращение.
Мечта о финансовом центре
Во времена, когда власти только начинали хвалиться стабильностью в стране, Лукашенко стал думать о том, чтобы финансовые игроки привозили деньги на хранение в Беларусь, открывали здесь компании и счета.
«Однако это пока мечта. Может быть, в течение пятилетки мы почувствуем, как развивается страна, и поставим перед собой такую задачу», – отмечал руководитель страны.
Из-за действий силоков об этом уже не приходится и мечтать.
Мечта о ликвидации бедности
Четыре года назад руководитель Беларуси заявил:
«Я мечтаю о том, чтобы люди, заглядывая в кошелек, не думали о том, что им на что-то не хватает. Это страшная мечта, наверное, даже в Америке, не говоря о России и других странах, где части народа чего-то не хватает… Я бы хотел, чтобы люди в Беларуси никогда этим не страдали – вот это моя единственная мечта».
Между тем наша страна остается одной из самых бедных в Европе.
Мечта о производстве легковых автомобилей
Одна из немногих мечт руководителя страны, которая воплотилась в жизнь.
Когда строился завод по производству Geely Лукашенко признался:
«Это давно было моей президентской мечтой. Производим автобусы, большегрузные автомобили и не можем произвести для народа нормальный автомобиль».
Мечта о средней зарплате в $500
В конце 2016 году руководитель страны сказал, что мечтает о том, чтобы в Беларуси средняя зарплата достигла 500 долларов в месяц. Средняя получка белорусов стабилизировалась на этой отметке в прошлом году.
Мечта о поездке на Кавказ
Во время встречи с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым в прошлом году Лукашенко сказал, что мечтает о неофициальной поездке в горные регионы – «без помпы, без лишних людей».
Мечты стать великим футболистом и ректором
Несколько лет назад Лукашенко рассказал о своих детских мечтах.
«Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли», — сказал руководитель страны.
Но есть мечта у Лукашенко и том, чем он хотел бы заниматься после президентства.
«Ушел бы я с должности президента, чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем – это то, что я воспринимаю», – говорил он.
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Большинство мечтаний руководителя Беларуси не сбылись.
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