Известные российские эксперты объяснили, проиграет ли Лукашенко. Самое важное о выборах

Источник материала: KYKY

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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Кандидат в президенты Анна Канопацкая заявила , что отказывается от теледебатов «на глазах избирателей ее единственного сильного соперника [Александра Лукашенко]». Она мотивировала свое решение так: «Я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами. Участвовать в ребячьем шоу прокремлевских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак. Мне вскоре еще страной руководить». Канопацкая пообещала отправить письмо с уведомлением об отказе от участия в теледебатах в ЦИК.

Еще одно короткое известие про Канопацкую. «Наша Нива» утверждает : бывший член штаба политика сознался, что на БелАЗе за выдвижение Анны не собрали ни одной подписи. Хотя раньше, беседуя с журналистами, Канопацкая говорила: «Я благодарна БелАЗу, который позволил собирать подписи у них. Я смогла собрать там более восьми тысяч подписей».

Сегодня, 19 июля, в минском парке Дружбы народов в 17:00 проведут первый митинг зарегистрированного кандидата Светланы Тихановской. С речью выступит не только она, но и жена экс-главы ПВТ Вероника Цепкало, а также представительница штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова. Также все трое ответят на вопросы пришедших. Если помните, совсем недавно штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объявили об объединении.

Начальник минской милиции Иван Кубраков ответил , почему милиция настойчиво советует людям не стоять в очередях. Оказывается, все ради заботы о гражданах. «Просьбы милиционеров не выстраиваться в очереди и не проводить несанкционированные массовые мероприятия также не стоит трактовать в том ключе, что навязывает сеть. Не стремимся подавить чужое мнение – лишь обеспечиваем правопорядок, защищая жизни и здоровье граждан. Или одного трагического урока, случившегося на Немиге, нам недостаточно?» – спросил Кубраков.

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В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:

действующий президент Александр Лукашенко;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.