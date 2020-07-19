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Известные российские эксперты объяснили, проиграет ли Лукашенко. Самое важное о выборах

19.07.2020 13:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Кандидат в президенты Анна Канопацкая заявила, что отказывается от теледебатов «на глазах избирателей ее единственного сильного соперника [Александра Лукашенко]». Она мотивировала свое решение так: «Я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами. Участвовать в ребячьем шоу прокремлевских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак. Мне вскоре еще страной руководить». Канопацкая пообещала отправить письмо с уведомлением об отказе от участия в теледебатах в ЦИК.

Еще одно короткое известие про Канопацкую. «Наша Нива» утверждает: бывший член штаба политика сознался, что на БелАЗе за выдвижение Анны не собрали ни одной подписи. Хотя раньше, беседуя с журналистами, Канопацкая говорила: «Я благодарна БелАЗу, который позволил собирать подписи у них. Я смогла собрать там более восьми тысяч подписей».

Сегодня, 19 июля, в минском парке Дружбы народов в 17:00 проведут первый митинг зарегистрированного кандидата Светланы Тихановской. С речью выступит не только она, но и жена экс-главы ПВТ Вероника Цепкало, а также представительница штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова. Также все трое ответят на вопросы пришедших. Если помните, совсем недавно штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объявили об объединении.

Начальник минской милиции Иван Кубраков ответил, почему милиция настойчиво советует людям не стоять в очередях. Оказывается, все ради заботы о гражданах. «Просьбы милиционеров не выстраиваться в очереди и не проводить несанкционированные массовые мероприятия также не стоит трактовать в том ключе, что навязывает сеть. Не стремимся подавить чужое мнение – лишь обеспечиваем правопорядок, защищая жизни и здоровье граждан. Или одного трагического урока, случившегося на Немиге, нам недостаточно?» – спросил Кубраков.

Бонус! Посмотрите два новых видео, где известные российские политологи рассуждают, чем могут закончиться выборы президента для Лукашенко

 

В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

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Теги: Новости
 
 
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
 
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