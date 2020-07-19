|
Финляндия первой в мире выпустила национальные эмодзи
Источник материала: ОНТ
56 национальных эмодзи первой в мире разработала и опубликовала Финляндия. Об этом
Новая коллекция эмодзи позволяет освещать труднообъяснимые финские обычаи, слова и эмоции.
В набор были включены эмодзи культового телефона Nokia-3310, сауна, шерстяные носки, металлист и другие явления и герои, характерные культуре Финляндии.
Каждая картинка сопровождена описанием. Например, эмодзи с чашкой кофе описывают так: «Финляндия – страна № 1 по потреблению кофе в мире. Финны пьют в среднем 2,6 чашек кофе в день. Кофе потребляется ежедневно и в течение всего дня. Большинство профсоюзов требуют перерывов на кофе».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
56 национальных эмодзи первой в мире разработала и опубликовала Финляндия. Об этом информирует ресурс This is Finland. Новая коллекция эмодзи позволяет освещать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)