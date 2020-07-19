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Финляндия первой в мире выпустила национальные эмодзи

19.07.2020 12:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Финляндия первой в мире выпустила национальные эмодзи

56 национальных эмодзи первой в мире разработала и опубликовала Финляндия. Об этом информирует ресурс This is Finland.

Новая коллекция эмодзи позволяет освещать труднообъяснимые финские обычаи, слова и эмоции.

В набор были включены эмодзи культового телефона Nokia-3310, сауна, шерстяные носки, металлист и другие явления и герои, характерные культуре Финляндии.

Каждая картинка сопровождена описанием. Например, эмодзи с чашкой кофе описывают так: «Финляндия – страна № 1 по потреблению кофе в мире. Финны пьют в среднем 2,6 чашек кофе в день. Кофе потребляется ежедневно и в течение всего дня. Большинство профсоюзов требуют перерывов на кофе».

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56 национальных эмодзи первой в мире разработала и опубликовала Финляндия. Об этом информирует ресурс This is Finland. Новая коллекция эмодзи позволяет освещать...
 
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