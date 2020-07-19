Во Франции задержали подозреваемого в поджоге собора Святых Петра и Павла

Источник материала: ОНТ

Во Франции правоохранители задержали подозреваемого в поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение радиостанции RTL.

Задержанный - 39-летний выходец из Руанды. Известно, что мужчина был в епархии в качестве волонтера и должен был закрыть двери собора вечером в пятницу.

Под подозрение правоохранительных органов руандец ранее не попадал. Более того, прокуратура отмечает, что делать какие-либо выводы о причастности данного человека к поджогу рано. Его подозревают только ввиду отсутствия следов взлома дверей собора.

Ранее следователи нашли на месте пожара сразу три очага возгорания, поэтому в качестве основной версии произошедшего был назван умышленный пожог.

Ранее сообщалось, что в кафедральном соборе Святых Петра и Павла 18 июля утром произошел пожар. Периметр собора был оцеплен, на месте работали более 100 пожарных. Пожар уничтожил витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Пожар пытались потушить на протяжении трех часов.

Собор святого Петра и Павла в Нанте – одна из крупнейших готических церквей во Франции. Его строительство началось в XV веке и продолжалось 457 лет.





Фото: Agence France-Presse

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