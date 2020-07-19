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В понедельник, 20 июля в Беларуси ожидается до 29 градусов тепла
19.07.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 20 июля, утром и днем местами пройдут грозы.
Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит плюс 9-15. Днем она поднимется до 23-29 градусов.
Атмосферное давление упадет на 2-3 мм ртутного столба.
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До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 20 июля, утром и днем местами пройдут грозы.
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