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В понедельник, 20 июля в Беларуси ожидается до 29 градусов тепла

19.07.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 20 июля, утром и днем местами пройдут грозы.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15. Днем она поднимется до 23-29 градусов.

Атмосферное давление упадет на 2-3 мм ртутного столба.

 
 
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До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 20 июля, утром и днем местами пройдут грозы.
 
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