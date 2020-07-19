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Белорусы смогут выращивать персики

19.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси ученые трудятся над разработкой новых сортов персиков.



Как рассказал генеральный директор Научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько, отечественные образцы вышеуказанной культуры уже на подходе.

Надо отметить, что белорусские ученые уже предложили для выращивания два новых сорта абрикосов. Их можно выращивать наряду с традиционными яблоней, грушей, вишней, черешней, сливой и другими культурами.

При разработке новых сортов ученые применяют самые современные генетические методы. К тому же, немного изменившийся климат способствует выращиванию теплолюбивых фруктов. Благодаря потеплению, которое произошло за последние 30 лет, у белорусов появилась возможность выращивать новые культуры. Так, в южной и центральной части Беларуси уже имеются промышленные плантации винограда. Кроме этого, виноград пробуют выращивать некоторые хозяйства в Витебской области.

Мы уже писали о том, что в Молодечненском планируется выращивать фундук в промышленных масштабах. В регионе уже имеется сад фундука, который занимает около 40 гектаров. Так, фундук сортов Косфорд, Барселонский, Каталонский выращивается в хозяйстве «Вязовецкий сад».

А селекционеры белорусского Института плодоводства вывели новые сорта грецких орехов. Немаловажно, что разработки новых сортов плодовых, ягодных, орехоплодных культур, винограда и подвоев ведутся в институте на протяжении двух десятков лет.

Садоводам уже доступны такие сорта грецких орехов, как Самохваловичский-1, Самохваловичский-2, Память Минова.
 
 
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В Беларуси ученые трудятся над разработкой новых сортов персиков.
 
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