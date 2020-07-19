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В Пинске в пятиэтажном доме произошёл взрыв бытового газа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 июля около десяти утра в Пинске произошёл взрыв бытового газа.
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Хозяин квартиры и его соседи не пострадали. В настоящее время ведётся осмотр места происшествия, выясняются все детали случившегося.
В Следственном комитете напоминают: если Вы почувствовали запах газа, сообщите об этом в аварийную службу газовой сети по телефону 104.
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Новости Беларуси. 19 июля около десяти утра в Пинске произошёл взрыв бытового газа. По информации Следственного комитета, происшествие случилось в квартире на...
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