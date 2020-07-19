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В Пинске в пятиэтажном доме произошёл взрыв бытового газа

19.07.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июля около десяти утра в Пинске произошёл взрыв бытового газа.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось в квартире на втором этаже пятиэтажки. В результате взрыва повреждены вещи, которые находились в помещении.

Хозяин квартиры и его соседи не пострадали. В настоящее время ведётся осмотр места происшествия, выясняются все детали случившегося.

В Следственном комитете напоминают: если Вы почувствовали запах газа, сообщите об этом в аварийную службу газовой сети по телефону 104.

Месяцем ранее взрыв случился в одной из многоэтажек Минска. Пострадали три человека – здесь подробности.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 19 июля около десяти утра в Пинске произошёл взрыв бытового газа. По информации Следственного комитета, происшествие случилось в квартире на...
 
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