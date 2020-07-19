Зарубежные знаменитости прочтут вслух роман Саши Филипенко в знак солидарности с беларусами

Источник материала: KYKY

Писатель родом из Беларуси Саша Филипенко запускает крутой YouTube-проект под названием «Бывший сын». Рассказываем, почему вам обязательно стоит за ним следить.

Что проект «Бывший сын» покажет зрителю

В рамках проекта пройдут «солидарные» чтения одноименного романа Филипенко. Отрывки из произведения прочтут 30 артистов из Беларуси, России и Украины. Среди них – музыкант Андрей Макаревич, музыкант Лявон Вольский, поэтесса Вера Полозкова, шоумен Денис Дудинский, журналист Леонид Парфенов, участники группы NaviBand, актер Вениамин Смехов и так далее.

Чтения – не что иное, как акция солидарности с беларусами, которые сейчас выражают свое право на свободу высказываний и требуют честных президентских выборов. Каждый день, начиная уже с 19 июля, на YouTube будут публиковать по два отрывка из романа, передает «Собака.ru». Проект завершится 2 августа.

«Мы надеемся, что солидарные чтения помогут понять и разобраться в том, что происходит в Беларуси в последнее время. Проект носит альтуристически-гуманистический характер. Абсолютно все его участники – от артистов до дизайнера – согласились участвовать на безвозмездной основе. Этим обусловлена и простая форма реализации. Все видео снимаются артистами самостоятельно на телефон, после чего минимально стилистически обрабатываются на пост-продакшене», – рассказал продюсер проекта Саши Филипенко.

О книге «Бывший сын»

Ее сюжет основан на реальных событиях и начинается с ужасной давки, в результате которой погибли десятки человек, а главный герой впал в кому на 10 лет. Практически весь роман посвящен истории заботы бабушки о своем внуке, находящемся в метафорическом сне, на фоне которого страна проживала свою странную жизнь – безусловная любовь и надежда, которая умирает последней или не умирает никогда.

Обложка: Саша Филипенко в Instagram .