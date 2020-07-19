Деньги не «фонят»? Украинцы насобирали около 200 кг радиоактивной черники в Чернобыльской зоне и хотели продать

Источник материала: ОНТ

В Украине жители Ровенской области собрали около 200 килограмм черники в Чернобыльской зоне отчуждения, собираясь ее продать. Об этом сообщили представители Государственной пограничной службы страны.







По сообщениям представителей Нацполиции Украины, радиационный фон собранных ягод, которые планировалось продать, почти вдвое превышал допустимую норму. Злоумышленников не смутило то, что ягоды «фонили» радиацией.

«Вчера вечером пограничный наряд отдела «Млачевка» совместно с сотрудниками Нацполиции в зоне ЧАЭС обнаружили нарушителей радиационного режима», – сообщили пограничники.

По факту происшествия составлены протоколы. Злоумышленники будут привлечены к ответственности за нарушение требований радиационной безопасности с загрязненных местах, нарушение требований режима радиационной безопасности. Правоохранители не смогли квалифицировать опасность, которой могли быть подвержены покупатели такой черники.





Задержанным грозит штраф в размере от 25 до 50 тысяч гривен (примерно от 916 до 1833 долларов в эквиваленте) или лишение свободы на срок от трех до семи лет.





Фото: StockSnap, Pixabay/Государственная пограничная служба Украины

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