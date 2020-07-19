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Родители установили видеоняню, полученные кадры с малышом сильно их удивили (ВИДЕО)

19.07.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Родители установили видеоняню, полученные кадры с малышом сильно их удивили (ВИДЕО)

Родители двухлетнего финна Кнудстона не могли понять, почему утром малыш спит не в кроватке, а на полу. Чтобы получить ответы, была установлена видеоняня. Кадры с мальчиком сильно удивили его папу и маму.

Оказалось, малыш не хочет расставаться с любимым псом Брутом. На записи видно, как посреди ночи мальчик просыпается и идет спать к собаке. Ребенок долго устраивается возле четвероногого друга, но все же засыпает.


Родители опубликовали видео в интернете. Ролик разлетелся по соцсетям и стал вирусным. Пользователи выразили мнение, что собаки – лучшие в мире няньки.

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Родители двухлетнего финна Кнудстона не могли понять, почему утром малыш спит не в кроватке, а на полу. Чтобы получить ответы, была установлена видеоняня. Кадры с...
 
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