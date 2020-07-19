|
Родители установили видеоняню, полученные кадры с малышом сильно их удивили (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Родители двухлетнего финна Кнудстона не могли понять, почему утром малыш спит не в кроватке, а на полу. Чтобы получить ответы, была установлена видеоняня. Кадры с мальчиком сильно удивили его папу и маму.
Оказалось, малыш не хочет расставаться с любимым псом Брутом. На записи видно, как посреди ночи мальчик просыпается и идет спать к собаке. Ребенок долго устраивается возле четвероногого друга, но все же засыпает.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родители двухлетнего финна Кнудстона не могли понять, почему утром малыш спит не в кроватке, а на полу. Чтобы получить ответы, была установлена видеоняня. Кадры с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)