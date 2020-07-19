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Фура насмерть сбила пешехода в Ошмянском районе

19.07.2020 15:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фура насмерть сбила пешехода в Ошмянском районе

В Ошмянском районе мужчина вышел на трассу и попал под колеса фуры. О трагедии информирует ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло 18 июля около 18:30 на 139-м километре трассы М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы. По предварительной информации, 31-летний житель Литвы за рулем тягача «Мерседес» ехал в сторону границы. Слева по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода дорогу переходил мужчина. Фура наехала на 38-летнего уроженца Кричева. Пострадавший скончался на месте.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Ошмянском районе мужчина вышел на трассу и попал под колеса фуры. О трагедии информирует ГАИ УВД Гродненского облисполкома. ДТП произошло 18 июля около 18:30 на 139-м...
 
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