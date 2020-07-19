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В Ошмянском районе фура насмерть сбила жителя Кричева
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ошмянском районе вечером 18 июля на трассе М7 фура насмерть сбила пешехода.
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В результате ДТП 38-летний житель Кричева скончался на месте происшествия. Причины и другие обстоятельства аварии устанавливаются.
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Новости Беларуси. В Ошмянском районе вечером 18 июля на трассе М7 фура насмерть сбила пешехода. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 31-летний житель...
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