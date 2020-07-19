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В Ошмянском районе фура насмерть сбила жителя Кричева

19.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ошмянском районе вечером 18 июля на трассе М7 фура насмерть сбила пешехода.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 31-летний житель Литвы за рулем автопоезда в составе тягача Mercedes с цистерной направлялся в сторону границы. На дорогу в неположенном месте вышел пешеход. Он попал под колеса тягача. 

В Ошмянском районе фура насмерть сбила жителя Кричева
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В результате ДТП 38-летний житель Кричева скончался на месте происшествия. Причины и другие обстоятельства аварии устанавливаются.

В Ошмянском районе фура насмерть сбила жителя Кричева
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На неделе в Гродненском районе Mercedes врезался в «Газель» и съехал в кювет. Водитель находился в нетрезвом состоянии (подробнее здесь).   

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Новости Беларуси. В Ошмянском районе вечером 18 июля на трассе М7 фура насмерть сбила пешехода. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 31-летний житель...
 
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