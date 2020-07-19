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«В животных есть красота жизни». Александр Васильев показал, как играет с собакой
Источник материала: СТВ
Новости России. Историк моды опубликовал на своей странице в Instagram видео с новым знакомым. За пару часов ролик набрал почти 60 тысяч просмотров.
«Я знаю, что все наши видео с животными набирают наибольшее количество лайков. Это неудивительно! В животных есть красота жизни, радость движения и – главное – искренность», –
По словам историка моды, он любит дарить животным нежность, а его нового друга, с которым искусствовед познакомился в гостях, зовут Лёлик. Пользователи соцсети посмеялись и поблагодарили Александра за заряд хорошего настроения.
Стоит отметить, что Васильев не так часто публикует в соцсетях ролики и фотографии с животными. Гораздо чаще Александр рассказывает об искусстве или даёт модные советы.
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Новости России. Историк моды опубликовал на своей странице в Instagram видео с новым знакомым. За пару часов ролик набрал почти 60 тысяч просмотров. «Я знаю, что все наши...
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