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«В животных есть красота жизни». Александр Васильев показал, как играет с собакой

19.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Историк моды опубликовал на своей странице в Instagram видео с новым знакомым. За пару часов ролик набрал почти 60 тысяч просмотров.

«Я знаю, что все наши видео с животными набирают наибольшее количество лайков. Это неудивительно! В животных есть красота жизни, радость движения и – главное – искренность», – рассказал Васильев.

«В животных есть красота жизни». Александр Васильев показал, как играет с собакой
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

По словам историка моды, он любит дарить животным нежность, а его нового друга, с которым искусствовед познакомился в гостях, зовут Лёлик. Пользователи соцсети посмеялись и поблагодарили Александра за заряд хорошего настроения.

«В животных есть красота жизни». Александр Васильев показал, как играет с собакой
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

Стоит отметить, что Васильев не так часто публикует в соцсетях ролики и фотографии с животными. Гораздо чаще Александр рассказывает об искусстве или даёт модные советы.

Вот десять правил историка моды, которые помогут выглядеть сильно всегда (здесь подробнее).

Люди в материале: Александр Васильев

 
 
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Новости России. Историк моды опубликовал на своей странице в Instagram видео с новым знакомым. За пару часов ролик набрал почти 60 тысяч просмотров. «Я знаю, что все наши...
 
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