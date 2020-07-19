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Ольга Ковалькова возглавила организационный отдел штаба Светланы Тихановской

19.07.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На своей странице в фейсбук Ольга написала, что не собирается наблюдать за выборами, "запасшись попкорном", поскольку руководит организационным отделом штаба.



Ольга Ковалькова — сопредседатель Белорусской христианской демократии, участница праймериз и претендентка в президенты на выборах 2020 года — вошла в штаб кандидатки в президенты Светланы Тихановской (Ольга не сдавала собранные подписи в ЦИК, потому что целью участия в президентской гонке было информирование белорусов о реальной ситуации в стране на легальных предвыборных пикетах. — ред.), передает "Еврорадио".


Ольга Ковалькова — оппозиционерка с дипломом Академии МВД. По её словам, белорусская оппозиция может никогда не прийти к власти, но это не значит, что надо сидеть сложа руки.
 
 
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На своей странице в фейсбук Ольга написала, что не собирается наблюдать за выборами, "запасшись попкорном", поскольку руководит организационным отделом штаба.
 
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