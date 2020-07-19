Ольга Ковалькова возглавила организационный отдел штаба Светланы Тихановской

Ольга Ковалькова — сопредседатель Белорусской христианской демократии, участница праймериз и претендентка в президенты на выборах 2020 года — вошла в штаб кандидатки в президенты Светланы Тихановской (Ольга не сдавала собранные подписи в ЦИК, потому что целью участия в президентской гонке было информирование белорусов о реальной ситуации в стране на легальных предвыборных пикетах. — ред.), передает