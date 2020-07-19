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Питомник, пасека и дендрарий. Как устроена агробиостанция под Могилёвом и какие краснокнижные растения там выращивают
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Питомник редких растений создали на агробиостанции Могилевского государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналог такой зеленой учебной лаборатории в Беларуси вряд ли удастся найти.
С образцами помогает Национальная академия наук Беларуси. Еще есть собственная пасека и дендрарий. А в планах – получить и статус ботанического сада.
Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
Это растение случайно обнаружили в Климовичском районе. Взяли образец и вырастили в ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. Сегодня один из экземпляров вымирающего вида появился и у могилевских биологов.
Алексей Еромленко, заведующий агробиологической станцией:
На территории агробиологической станции «Любуж» под Могилевом больше полусотни видов краснокнижной флоры Беларуси. Здесь редкие образцы бережно выращивают из семян. Окрепшие растения пересаживают потом в естественную среду.
Зеленая станция принадлежит могилевскому госуниверситету, а потому летом здесь много студентов на практике.
Александра Крученкова, студентка МГУ имени А. Кулешова:
Постигать азы биологии и географии в Беларусь Мейлис Нурждиков приехал из Туркменистана. Студент первого курса факультета естествознания искренне восхищается природой Беларуси. Ведь на родине – сплошь пески.
Мейлис Нурджиков, студент МГУ имени А. Кулешова:
Чтобы максимально сберечь богатое зеленое наследие белорусских лесов и полей, студенты вместе с преподавателями изучают даже пыльцу под микроскопом. Благо, качество картинки позволяет запечатлеть на фото уникальные образцы.
Галина Тихончук, доцент МГУ имени А. Кулешова:
Здесь, на семи гектарах, не только выращивают краснокнижные растения. Нашлось место для пасеки и дендрария. А в планах еще и придание станции статуса ботанического сада.
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Питомник, пасека и дендрарий. Как устроена агробиостанция под Могилёвом и какие краснокнижные растения там выращивают
Новости Беларуси. Питомник редких растений создали на агробиостанции Могилевского государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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