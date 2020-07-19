Тело женщины в чемодане нашли в Подмосковье

Источник материала: ОНТ

Неопознанное женское тело нашли в субботу 18 июля в чемодане в Московской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Страшная находка обнаружена под Сергиевым Посадом в селе Абрамцево Московской области.

В данный момент правоохранительными органами проводится проверка. Личность женщины, а также обстоятельства ее смерти пока устанавливаются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области, тело принадлежит пожилой женщины и найдено в лесу, около железнодорожной станции Радонеж. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: Cocoparisienne, Pixabay

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