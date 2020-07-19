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Тело женщины в чемодане нашли в Подмосковье
Источник материала: ОНТ
Неопознанное женское тело нашли в субботу 18 июля в чемодане в Московской области. Об этом
Страшная находка обнаружена под Сергиевым Посадом в селе Абрамцево Московской области.
В данный момент правоохранительными органами проводится проверка. Личность женщины, а также обстоятельства ее смерти пока устанавливаются.
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Фото: Cocoparisienne, Pixabay
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Неопознанное женское тело нашли в субботу 18 июля в чемодане в Московской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в...
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