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Тело женщины в чемодане нашли в Подмосковье

19.07.2020 15:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тело женщины в чемодане нашли в Подмосковье

Неопознанное женское тело нашли в субботу 18 июля в чемодане в Московской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Страшная находка обнаружена под Сергиевым Посадом в селе Абрамцево Московской области.

В данный момент правоохранительными органами проводится проверка. Личность женщины, а также обстоятельства ее смерти пока устанавливаются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области, тело принадлежит пожилой женщины и найдено в лесу, около железнодорожной станции Радонеж. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

 

Фото: Cocoparisienne, Pixabay

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Неопознанное женское тело нашли в субботу 18 июля в чемодане в Московской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в...
 
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