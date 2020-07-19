ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пикет Светланы Тихановской проходит в Дзержинске (онлайн)

19.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты впервые выступила перед белорусами в рамках агитационной кампании.

Пикет Светланы Тихановской проходит в Дзержинске (онлайн)
19 июля в Дзержинске проходит первый агитационный пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сообщает «Радыё Свабода».

Светлана Тихановская приехала на пикет вместе с представительницей штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой и женой претендента в президенты Валерия Цепкало Вероникой Цепкало.

 

На площадке для агитации кандидата и представителей штабов Бабарико и Цепкало ждали сотни людей. «Троицу» встречали песней «Стены рухнут» и громкими овациями. Не переставали громко хлопать Светлане и во время ее выступления.
 

В своем выступлении Светлана Тихановская отметила, что власти не зарегистрировали Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, так как испугались. «Они увидели угрозу для власти, но они не поняли, что угроза не в кандидатах, а в самом народе, которому надоело жить в унижении и страхе», — высказалась кандидат в президенты.
 

Светлана Тихановская заметила, что ее муж - известный блогер Сергей Тихaновский «разбудил белорусов, которые уже не вернутся в удобное для власти жаркое состояние». Она рассказала, что Сергей Тихaновский в своих поездках по Беларуси узнал от людей о их «непростой жизни, коррупции, бесправии в судах». «Им хотелось людьми зваться, и Сергей стал надеждой на перемены для многих, надеждой на новую Беларусь — свободную и зажиточную страну».  

«Власть испугалась правды, начались задержания, репрессии, запугивания. Сергея посадили в тюрьму. В нашей семье один за всех и все за одного, и поэтому я приняла решение поддержать Сергея и зарегистрироваться вместо него. Это был непростой шаг, но когда во время сбора подписей я увидела многочисленные очереди, это дало мне много сил. И я решила, несмотря ни на что, идти дальше, и только вперед. Ведь я почувствовала ответственность за всех тех людей, которые, как и Сергей, хотят перемен», — рассказала Светлана Тихановская.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат в президенты впервые выступила перед белорусами в рамках агитационной кампании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тело женщины в чемодане нашли в Подмосковье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика