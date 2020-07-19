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«Потекли слезы, я не могла уже ничего говорить». Белоруска завоевала Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск-2020»

19.07.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разрешилась еще одна интрига «Славянского базара». Гран-при XVIII Международного детского музыкального конкурса остается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Потекли слезы, я не могла уже ничего говорить». Белоруска завоевала Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск-2020»

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Высшую награду конкурса завоевала 14-летняя минчанка Ангелина Ломако. Заветную Лиру ей вручат вечером во время торжественного закрытия фестиваля.

«Потекли слезы, я не могла уже ничего говорить». Белоруска завоевала Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск-2020»

«Потекли слезы, я не могла уже ничего говорить». Белоруска завоевала Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск-2020»

В 2020 году в состязании участвовали юные артисты из 17 стран. На суд жюри каждый исполнитель представил сразу две песни. Победительница выбрала композиции на белорусском и северогерманском языках.

Второй год подряд Гран-при конкурса юных исполнителей завоеван белорусскими артистами. В 2019-м Лиру заслужила Ксения Галецкая, в 2020 году она была ведущей детского конкурса.

«Потекли слезы, я не могла уже ничего говорить». Белоруска завоевала Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск-2020»


Ангелина Ломако, обладательница Гран-при XVIII Международного детского музыкального конкурса «Ввитебск-2020»:
Потекли слезы, я не могла уже ничего говорить. Я хотела сказать «Беларусь», поднять флаг. Но у меня голос дрожит, я просто была в шоке: дыхание заканчивалось, сердце бьется. И мне вручают диплом. Я начинаю как-то осознавать, что произошло. Потому что такая эйфория наступила, что вообще не понятно, что сейчас произошло.

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«Потекли слезы, я не могла уже ничего говорить». Белоруска завоевала Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск-2020»


На «Славянском базаре» широко отмечают День Беларуси. Продолжат праздник артисты отечественной эстрады вместе с Президентским оркестром Беларуси. На сцене Летнего амфитеатра выступят Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Александр Солодуха, Алексей Хлестов, группа «Чистый голос» и многие другие.

Люди в материале: Ангелина Ломако, Ксения Галецкая, Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Александр Солодуха

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Разрешилась еще одна интрига «Славянского базара». Гран-при XVIII Международного детского музыкального конкурса остается в Беларуси, сообщили в...
 
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