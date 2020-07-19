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«9 числа не выборы, а борьба за выборы»: Андрей Дмитриев готов сотрудничать со штабами Тихановской, Бабарико и Цепкало

19.07.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» готов к сотрудничеству, но объединяться пока не планирует.



Вечером 18 июля на центральной открытой площадке минского парка Дружбы Народов начался первый предвыборный пикет сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.

Один из пришедших поинтересовался у кандидата в президенты его мнением о возможности объединения со штабами Светланы Тихановской, а также незарегистрированных Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые 16 июля объявили о создании коалиции, передает tut.by.

«Мы со Светланой Тихановской идем одним фронтом, у нас абсолютное единство целей и задач, я готов к координации и совместным действиям — это вообще без вопросов. Что касается дальнейших шагов, то тут надо смотреть, как будет развиваться кампания. Умные люди уже увидели, что наскоком ничего не будет, от того, что мы все такие хорошие, перемен не будет, 9 числа не выборы, а борьба за выборы», — сказал Дмитриев.

Напомним, штабы объединились после того, как 14 июля ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Экс-банкиру отказали из-за несоответствия декларации о доходах и имуществе и участии иностранной организации в его избирательной кампании, Цепкало – из-за недостаточного количества достоверных подписей и ошибок в декларации жены.


Пять основных принципов объединенной предвыборной кампании:

–  призыв избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать,

–  освободить политзаключенных, экономических заключенных, предоставить право на пересмотр дел в независимых и честных судах,

– проведение повторных честных выборов после 9 августа 2020 года,

– информирование избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами,
 
– призыв участвовать в инициативах за честные выборы: «Честные люди»,«Право выбора», «Рух Праўда» и др., становиться наблюдателями, в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки.
 
 
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Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» готов к сотрудничеству, но объединяться пока не планирует.
 
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