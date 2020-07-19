«9 числа не выборы, а борьба за выборы»: Андрей Дмитриев готов сотрудничать со штабами Тихановской, Бабарико и Цепкало









Вечером 18 июля на центральной открытой площадке минского парка Дружбы Народов начался первый предвыборный пикет сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.





tut.by . Один из пришедших поинтересовался у кандидата в президенты его мнением о возможности объединения со штабами Светланы Тихановской, а также незарегистрированных Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые 16 июля объявили о создании коалиции, передает





«Мы со Светланой Тихановской идем одним фронтом, у нас абсолютное единство целей и задач, я готов к координации и совместным действиям — это вообще без вопросов. Что касается дальнейших шагов, то тут надо смотреть, как будет развиваться кампания. Умные люди уже увидели, что наскоком ничего не будет, от того, что мы все такие хорошие, перемен не будет, 9 числа не выборы, а борьба за выборы», — сказал Дмитриев.



