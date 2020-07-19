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Портрет Людвига ван Бетховена появился на поле в Германии

19.07.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Портрет Людвига ван Бетховена появился на поле в Германии

Огромный портрет Людвига ван Бетховена появился на поле в Германии. Увидеть его во всей красе, конечно, можно только с воздуха.  

Создатели – баварские фермеры, которые такие произведения создают уже больше 20 лет. Это приурочено к 250-летию всемирно известного композитора. И если рассмотреть в деталях может не каждый, то прогуляться по арт-лабиринту разрешено всем желающим. 

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Огромный портрет Людвига ван Бетховена появился на поле в Германии. Увидеть его во всей красе, конечно, можно только с воздуха.   Создатели – баварские фермеры,...
 
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