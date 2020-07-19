Источник материала: ОНТ

Огромный портрет Людвига ван Бетховена появился на поле в Германии. Увидеть его во всей красе, конечно, можно только с воздуха.

Создатели – баварские фермеры, которые такие произведения создают уже больше 20 лет. Это приурочено к 250-летию всемирно известного композитора. И если рассмотреть в деталях может не каждый, то прогуляться по арт-лабиринту разрешено всем желающим.

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