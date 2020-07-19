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Актриса поделилась домашним фото и привлекла внимание фанатов. Люди не сразу смогли понять, где ноги её мужа

19.07.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актриса Соленн Хеуссафф опубликовала семейную фотографию с мужем, дочкой и собакой. Снимок заинтересовал поклонников Соленн, ведь на него требуется взглянуть как минимум дважды. У семьи получилась самая настоящая оптическая иллюзия.

Актриса поделилась домашним фото и привлекла внимание фанатов. Люди не сразу смогли понять, где ноги её мужа
Фото: instagram.com/solenn 

По словам фанатов актрисы, сначала им показалось, что у супруга Хеуссафф четыре ноги. Понадобилось присмотреться, чтобы понять, где чьи ноги. А всё дело в том, что пара выбрала одинаковый цвет в одежде.

Соленн Хеуссафф – популярная филиппинская актриса. Она получила известность после участия в реалити-шоу Survivor Philippines: Celebrity Showdown (Выживший на Филиппинах: Противостояние знаменитостей). 

Кстати, недавно пользователи соцсетей пытались разобраться в другой оптической иллюзии. Сможете угадать – правая или левая зебра смотрит в камеру (здесь подробнее)?

Люди в материале: Соленн Хеуссафф, Solenn Heussaff, Нико Болзико, Nico Bolzico

 
 
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Актриса Соленн Хеуссафф опубликовала семейную фотографию с мужем, дочкой и собакой. Снимок заинтересовал поклонников Соленн, ведь на него требуется взглянуть как...
 
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