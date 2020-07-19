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Актриса поделилась домашним фото и привлекла внимание фанатов. Люди не сразу смогли понять, где ноги её мужа
Источник материала: СТВ
Актриса Соленн Хеуссафф
По словам фанатов актрисы, сначала им показалось, что у супруга Хеуссафф четыре ноги. Понадобилось присмотреться, чтобы понять, где чьи ноги. А всё дело в том, что пара выбрала одинаковый цвет в одежде.
Соленн Хеуссафф – популярная филиппинская актриса. Она получила известность после участия в реалити-шоу Survivor Philippines: Celebrity Showdown (Выживший на Филиппинах: Противостояние знаменитостей).
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Актриса поделилась домашним фото и привлекла внимание фанатов. Люди не сразу смогли понять, где ноги её мужа
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