На дом бывшего гендиректора «Ростсельмаша» напали неизвестные

Источник материала: Ежедневник

Неизвестные напали на дом бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Его сестра убита, он сам – ранен.

Как сообщает ТАСС, дом бывшего директора известного завода находится в Азовском районе Ростовской области. Во время нападения в доме находились сам Юрий Песков, а также его сестра.

В результате нападения женщина погибла, а хозяин госпитализирован с травмой головы. В настоящее время на месте совершения преступления работают сотрудники полиции и Следственного комитета.