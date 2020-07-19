Бобруйский горисполком требует у районной газеты удалить видеосюжеты о выборах

Если же администрация сайта этого не сделает, то против портала грозят начать административный процесс. Эти ролики — экспресс-опросы бобруйчан, их мнение о предвыборной кампании и кандидатах в президенты. Но, по мнению начальницы отдела идеологической работы, эти видео нарушают закон Республики Беларусь, в частности, противоречат статье 9.28 Кодекса об административных правонарушениях:





«1. Проведение исследований и опубликование результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, без получения соответствующей аккредитации — влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо — до ста базовых величин.





2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до двухсот базовых величин».





На сегодняшний день базовая величина в Беларуси составляет 27 рублей, а значит максимальный штраф может, который может быть по закону, — 5400 рублей.