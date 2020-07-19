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Бобруйский горисполком требует у районной газеты удалить видеосюжеты о выборах
Источник материала: Партизан
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Если же администрация сайта этого не сделает, то против портала грозят начать административный процесс. Эти ролики — экспресс-опросы бобруйчан, их мнение о предвыборной кампании и кандидатах в президенты. Но, по мнению начальницы отдела идеологической работы, эти видео нарушают закон Республики Беларусь, в частности, противоречат статье 9.28 Кодекса об административных правонарушениях:
«1. Проведение исследований и опубликование результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, без получения соответствующей аккредитации — влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо — до ста базовых величин.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до двухсот базовых величин».
На сегодняшний день базовая величина в Беларуси составляет 27 рублей, а значит максимальный штраф может, который может быть по закону, — 5400 рублей.
Но, по мнению главного редактора «Бобруйского курьера» Анатолия Санотенко, требование отдела идеологической работы Бобруйского горисполкома является незаконным, ведь оно нарушает Конституцию Беларуси.
«Бобруйский курьер» не является учреждением, проводящим социологические опросы. Корреспонденты, готовящие для него экспресс-опросы, то есть — мини-интервью граждан, — опрашивают 5-9 человек, не являются социологами, выполняют сугубо журналистские функции
Свое мнение Анатолий Санотенко аргументирует статьей 34 Конституции Республики Беларусь, которая гарантирует гражданам РБ право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.
«А статья 33 Конституции республики Беларусь гарантирует каждому гражданину свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. В той же статье Основного закона Беларуси законодатель зафиксировал: «Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются»
Главред «Бобруйского курьера» подготовил соответствующее обращение в прокуратуру, с просьбой принять меры прокурорского реагирования и защитить Конституцию Республики Беларусь.
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