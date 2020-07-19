В Минске проходит пикет Тихановской, пришло более 10 тысяч человек

В минском парке Дружбы народов 19 июля вечером проходит пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В акции участвуют представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена незарегистрированного в кандидаты Валерия Цепкало Вероника Цепкало.

По информации правозащитного центра «Весна» в 17:15 в парке Дружбы народов было уже 3 тысячи человек. По данным по видео, фото и словам очевидцев, в 18:10 количество участников акции составило порядка 10 тысяч человек.

За сценой с выступающими остановился голубой микроавтобус и подошли сотрудники милиции.

Светлана Тихановская уверена, что на предстоящих выборах удастся проконтролировать подсчет голосов. Она в очередной раз огласила принципы, на которых объединились команды - голосование 9 августа, освобождение политзаключенных, пересмотр дел осужденных по экономическим статьям и проведение повторных выборов после 9 августа 2020 года.

«Я не сдалась только потому, что чувствовала вашу поддержку. Я презираю власть за то, какими гнусными методами она стала избавляться от своих конкурентов. Власть увидела в них угрозу, но угроза для власти – не кандидаты. Это люди, которые хотят жить в свободной стране. Мне было очень тяже тяжело, поэтому я приняла помощь от штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Мы объединились только для того, чтобы победить. Мы верим, что в этом году сможем защитить голоса. Мы обязаны защищать свои голоса. Мой супруг все время призывал игнорировать выборы. Это не значит, что мы поверили в честные выборы. Выборы будут сфальсифицированы, мы это знаем. Но мы знаем, что в этом году сможем проконтролировать голоса», - заявила она.

Вероника Цепкало призвала приходить на избирательные участки 9 августа и рассказать о необходимости участия близким. Она также попросила отказываться от участия в досрочном голосовании и присоединяться к инициативе «Честные люди», выступающей за открытые выборы.

16 июля кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила , что объединяется со штабами экс-претендентов на президентский пост Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.