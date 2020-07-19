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В американском Иллинойсе 12 человек пострадали при стрельбе на набережной
19.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория (штат Иллинойс) утром 19 июля. Пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщает телеканал
Представитель правоохранителей Эми Дотсон рассказала подробности: инцидент произошел в 04.42 по местному времени в районе городской набережной, где собралось около 200 человек.
Жизни тех, кто получил огнестрельные ранения, ничего не угрожает. Однако среди пострадавших двое были ранены в спину и находятся в тяжелом состоянии.
Информация о подозреваемом и другие подробности стрельбы пока не приводятся. Идет расследование.
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Неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория (штат Иллинойс) утром 19 июля. Пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщает телеканал Fox...
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