Источник материала: ОНТ

Бресте завершился Кубок Беларуси по плаванию" class="one-news__figure-img">

В Бресте завершился Кубок Беларуси по плаванию. В заключительный день юношеский рекорд страны в смешанной комбинированной эстафете установила команда Брестской области.

В ее составе выступала Анастасия Шкурдай, которая ранее на этих соревнованиях завоевала несколько золотых медалей среди взрослых и обновила два национальных достижения. Также свои очередные победы в последний день турнира одержали лидеры сборной Алина Змушко и Евгений Цуркин. По итогам Кубка первое место в командном зачете заняла команда Минска, вторыми стали пловцы Брестской области, третье место досталось представителям гомельского региона.

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