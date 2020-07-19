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В Бресте завершился Кубок Беларуси по плаванию

19.07.2020 17:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Бресте завершился Кубок Беларуси по плаванию. В заключительный день юношеский рекорд страны в смешанной комбинированной эстафете установила команда Брестской области. 

В ее составе выступала Анастасия Шкурдай, которая ранее на этих соревнованиях завоевала несколько золотых медалей среди взрослых и обновила два национальных достижения. Также свои очередные победы в последний день турнира одержали лидеры сборной Алина Змушко и Евгений Цуркин. По итогам Кубка первое место в командном зачете заняла команда Минска, вторыми стали пловцы Брестской области, третье место досталось представителям гомельского региона. 

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В Бресте завершился Кубок Беларуси по плаванию. В заключительный день юношеский рекорд страны в смешанной комбинированной эстафете установила команда Брестской...
 
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