«Ягод мало, а спрос большой». Что почем на Комаровке и где дешевле покупать овощи и фрукты

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что сейчас разгар лета и по логике сезонные фрукты и овощи должны дешеветь, некоторые из них не спешат падать в цене. А, к примеру, абрикосы, вишня, черешня и некоторая другая растительность даже начала дорожать. Но есть и то, что за последнюю неделю значительно подешевело: огурцы, картошка, капуста. Некоторые минчане говорят, что в магазине покупать овощи и фрукты уже давно выгоднее, чем на рынке. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что почем сейчас стоит на Комаровском рынке, и сравнил цены там с магазинными.





Что сразу бросается в глаза: цены на клубнику просто взлетели. Если еще пару недель назад ягоды можно было купить по 3−3,5 рубля, на прошлой неделе — по 6,5 рубля, то теперь самые дешевые мы нашли по 12 рублей. Фермеры, которые ее выращивают, объясняют рост цен тем, что сезон закончился, ягод сейчас мало, на наши ягоды очень большой спрос у россиян: они готовы платить по 11−30 рублей за килограмм и забирать их прямо с поля.

Если подорожание клубники можно объяснить концом сезона, то почему такая дорогая голубика — по 15−17 рублей за кило, — не совсем понятно, ведь у этих ягод как раз пик созревания.

— Все просто: в этом году не такой большой урожай. Сейчас ягод мало, а спрос большой и на внутреннем рынке, и у соседей, — поясняет продавец ягод. — Если ставить цену ниже, то мне выгоднее продать голубику россиянам. Они берут по 16−17 рублей за килограмм.





Порадовало, что черешня не подорожала. Килограмм стоит 6,5 рубля. Есть и дороже. Зато на вишню цены поползли вверх. На прошлой неделе ее продавали по 4–4,5 рубля. Сейчас за кило с листьями и хвостиками просят от 5,5 рубля. Можно купить и стаканчик. Полулитровый стоит 3−4 рубля.

— Будьте осторожны! Обязательно понюхайте ягоды в стане перед покупкой, — предупреждает пожилая покупательница. — Мне на прошлой неделе продали подкисшую чернику и вишню не первой свежести.





Чернику по-прежнему продают по 6−7 рублей за килограмм. Красную и черную смородину нашли только в стаканчиках по 2 и 3 рубля за штуку. Продолжается сезон малины. Кило стоит 6,5 — 7 рублей.

Удивительно, но цены на абрикосы уже пошли вверх. Недели полторы назад они были от 4 рублей за кило, а теперь самые дешевые по 5,5 рубля. Так и не подешевели персики и нектарины, цены на них начинаются от 4,5 рубля.





Появились первые сливы-венгерки. Еще не наши, привезены из Молдовы. Стоят по 4,5–5 рублей за килограмм.

На рядах с овощами заметно подешевела молодая картошка. На прошлой неделе минимальная цена была 0,89 рубля, а сейчас 0,49. Есть дешевые кабачки — всего по рублю. Упали цены и на огурцы — начинаются от рубля. Но это все равно дороже, чем они стоили в это время в прошлом году. Тогда цены начинались от 0,75 рубля. Самую дешевую морковь мы нашли по 1,5 рубля, капусту — по 0,49 рубля. Уже есть белорусские перцы по 2,5 рубля, а цены на импортные снизились до 3,5 рубля.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

А вот томаты все еще не хотят дешеветь. Дешевле 2 рублей за самые неказистые мы не нашли. Зато привозные черри на прошлой неделе продавали по 5 рублей, а сейчас по 4,5.





В комментариях к текстам про Комаровский рынок наши читатели часто пишут, мол, в магазинах сейчас выбор фруктов и овощей не хуже, а цены даже ниже. Мы посмотрели, сколько стоят некоторые позиции в трех магазинах, выбрали минимальные цены и сравнили их с теми, что на рынке.

Некоторые из них действительно оказались ниже, но в основном из-за того, что товар сейчас продают по акции. Большой плюс современных магазинов в том, что ты можешь сам выбрать тот товар, который тебе нравится. На рынке продавцы зачастую не разрешают не то что выбрать, даже проверить, спелые фрукты или нет, мягкие или твердые. Однако за счет большого выбора продавцов больше вероятность найти товар хорошего качества по оптимальной цене. Еще один плюс рынка в том, что товар закупается меньшими партиями, а продается быстрее. А значит, больше вероятности, что он будет свежим.