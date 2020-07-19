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ГосСМИ придумали, как показать митинг Тихановской в Минске таким, будто туда никто не пришёл
Источник материала: KYKY>
В своем Telegram-канале телеканал ОНТ показал фотографию с первого в Минске митинга Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. ОНТ сделал репост из канала «Желтые сливы» (ох, какое название!) и скромно назвал пикет, где приняли участие
Напрашивается вывод, что беспилотник, сделавший кадр из Telegram-канала ОНТ, прилетел в парк еще до начала митинга, когда люди только-только начинали подтягиваться к месту. Зато снимок может создать у зрителя чувство, что мероприятие минчане массово проигнорировали.
Тем временем другие Telegram-каналы с похожих ракурсов показывают несколько иную картинку:
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В своем Telegram-канале телеканал ОНТ показал фотографию с первого в Минске митинга Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. ОНТ сделал репост из...
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