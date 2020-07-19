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Минчанина задержали 14 июля и оштрафовали за «неповиновение милиции», но в деле есть нестыковки

19.07.2020 19:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанина Александра Рязанцева 14 июля задержали за участие в уличном шествии, «с целью выражения своего протеста по факту отказа ЦИК в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало». По показаниям сотрудников милиции суду, которые якобы задерживали мужчину, он шел по пешеходной части проспекта от площади Победы в сторону Октябрьской площади, хлопал и выкрикивал лозунг «Ганьба». Однако Александр говорит, что задерживали его вовсе не эти люди. Сотрудники милиции не смогли припомнить, во что был одет задержанный в момент, когда его «пригласили пройти в автобус». «Не заметил» судья и то, что в протоколе опроса одного из свидетелей указан совершенно другой человек — с фамилией Холупко, а не Рязанцев. В просмотре видео с моментом задержания с регистраторов, которые имеются у милиционеров, Александру было отказано. Судья решил, что свидетельских показаний достаточно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Александр Рязанцев сутки провел в РУВД и ЦИП на Окрестина. Его осудили по по двум статьям Административного кодекса: за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия и прочих подобных мероприятий и за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе.

То, что вечером 14 июля он шел по проспекту и хлопал, Александр не отрицает. На акции он оказался не случайно. Однако в остальном его показания и показания двух сотрудников милиции, якобы задержавших мужчину, расходятся (в редакции имеется аудиозапись суда над Александром, который проходил по Скайпу).

По версии милиционеров, Александр кроме того, что хлопал, еще и выкрикивал лозунг «Ганьба». На неоднократные требования милиции пройти с ними к автобусу и проехать в Центральное РУВД для разбирательства, мужчина оказал неповиновение. «Он категорически отказывался прекращать свои противоправные действия, начал упираться, хватал за одежду, размахивал руками, вел себя нагло и вызывающе». Поэтому правоохранителям пришлось применить силу - провести Александра в автобус.

По словам задержанного, он не выкрикивал никаких лозунгов, а при задержании никто не просил его никуда пройти. Александр утверждает, что просто к идущим людям подъехал автобус, оттуда выскочили сотрудники в форме и заволокли его в автобус. При этом мужчине повредили палец и поцарапали кожу на шее.

— Как хватают людей — все знают. Нас погрузили в небольшой автобус, запретили звонить и пользоваться телефонами. Потом перегрузили в автозак. Атмосфера была напряженная. Один из парней — задерживали только мужчин, попытался воззвать к совести ОМОНовцев, на что получил ответ: «Закрой рот! Если сейчас не заткнешься — будешь лежать в наручниках лицом в пол!», — рассказывает Александр. — Потом нас перегрузили в автозак с камерами, в которых может сидеть по 2 человека. Нас же заталкивали по 4−5 человек. Среди задержанных было много велосипедистов. Их велосипеды грузили в проход автозака. Один парень был с моноколесом.

Как рассказывает Александр, дальше 2 автозака и автобус с задержанными доставили во двор Центрального РУВД.

— Нас построили на улице лицом к стене какого-то здания. К каждому по очереди подходил сотрудник РОВД и спрашивал личные данные. Сразу уточнили, есть ли несовершеннолетние среди задержанных, — продолжает собеседник. — Так мы простояли 4 часа. Ни выйти в туалет, ни попить воды нам не позволяли. На мое замечание, что по закону в течение 3 часов нам должны предъявить обвинение или отпустить, капитан, который был старшим во дворе, сказал: «Вот тебя пригласят — там и расскажешь».

Людей начали вызывать и отводить в помещение РУВД. По рассказам Александра, каждого сопровождали.

— Меня завели в большой класс, предложили достать и выложить на стол все, что имеется при себе, даже шнурки и ремень. Дальше сотрудники составили протокол. Ночь мы провели в обезьяннике. Нас оставили 24 человека. Остальных отпустили. Отпустили всех с велосипедами и парней, младше 20 лет. По какому принципу «оставляли на ночь» — непонятно. Все, почти всех, кого спрашивал, да и меня задержали впервые. Рецидивистов было двое. Один из них был настолько пьян, что ничего не соображал. Он зашел в туалет по нужде и на моих глазах тут же возле унитаза и уснул. А на следующий день на вопрос, где и как его задержали, не мог ничего ответить. Но тоже пошел как «политический».

Камера обезьянника, в которую поместили задержанного, была меньше, чем 2 на 2 метра. «В ней вдоль двух стен были бетонные лавки шириной 40−50 сантиметров», вспоминает мужчина.

— Лежать теоретически можно, если ты худой, но к утру нас там было 11 человек. Все сидели впритык друг к другу. Больше поместиться даже сидя не могло. Некоторые пытались ложиться на бетонный пол, чтоб поспать, — говорит он. — В 6 часов утра нас отвезли в ЦИП на Окрестина. Оформлять начали только в 8.30, до этого мы сидели в автобусе. При приеме в ЦИП нас полностью раздевали и заставляли 1−2 раза присесть. Всю одежду проверяли, после чего разрешали одеться и отправляли в «стаканы» — это такие бетонные высокие камеры шириной примерно 0,5 и длинной 1 метр, ждать других из партии. В камере было 4 человека.

Когда всех прибывших записали и обыскали, их повели в камеры, где были голые нары, места для сидения — лавки со столиками, умывальник и унитаз.

— Это было самое комфортное, если можно так выразится, место за те сутки, — рассказывает Александр. — Оттуда нас повезли назад в РУВД, где мы ждали суда по Скайпу. За все это время — с момента задержания, мы ничего не ели и практически не спали. Простояли лицом к стене в сумме не меньше 7 часов. На вопрос, почему к нам так относятся, один из офицеров сказал: «Потому, что вы политические».

Интересный момент, что во время онлайн заседания милиционеры сказали, что знают Александра, что они его задерживали и доставляли в РУВД. Однако сам мужчина сказал, что те сотрудники выглядели совсем не так, у них был другой цвет волос и возраст не соответствует. Он попросил свидетелей описать, в чем он был одет при задержании — они не вспомнили. Один из них сказал, что мужчина был в маске, а дальше сослался на большое количество задержаний.


— Я был в желто-красной кепке с немецким флагом. Не запомнить это, мне кажется, было невозможно, — говорит мужчина.

Также Александр предложил посмотреть видеозапись с регистраторов, которые носят милиционеры, с моментом его задержания. Суд ему отказал, сославшись на то, что доказательств его вины и так достаточно.

Еще одна деталь, которую, по словам мужчины, «не заметил» судья, в материалах его дела в протоколе опроса одного из свидетелей указана другая фамилия — Холупко, а не Рязанцев.


— То есть к моему делу приобщили показания, которые вообще не относятся ко мне, — отмечает собеседник.

Несмотря на некоторые нестыковки, Александр получил штраф в 40 базовых величин или 1080 рублей.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мужчина говорит, что задерживали его совсем другие люди, а не те, которые давали показания в суде.
 
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