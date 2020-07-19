Тина Кароль: «Для моей мамы «Славянский базар» – знаковое событие, она ждёт, чтобы её дочь там оказалась»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Васильковое настроение Витебска уже давно вышло за пределы славянского поля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И не будем скрывать: «Славянский базар» уже давно стал брендом, эдакой мультикультурной площадкой, но с важной пометкой «Сделано с любовью в Беларуси».





Тина Кароль, народная артистка Украины:

Для моей мамы «Славянский базар» – знаковое событие, она ждет, чтобы ее дочь там оказалась всегда. Для нее это гордость. Для меня это мечта студенчества, встреча со своими белорусскими поклонниками, которых я очень люблю и ценю.





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