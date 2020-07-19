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Тина Кароль: «Для моей мамы «Славянский базар» – знаковое событие, она ждёт, чтобы её дочь там оказалась»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Васильковое настроение Витебска уже давно вышло за пределы славянского поля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И не будем скрывать: «Славянский базар» уже давно стал брендом, эдакой мультикультурной площадкой, но с важной пометкой «Сделано с любовью в Беларуси».
Тина Кароль, народная артистка Украины:
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Тина Кароль: «Для моей мамы «Славянский базар» – знаковое событие, она ждёт, чтобы её дочь там оказалась»
Новости Беларуси. Васильковое настроение Витебска уже давно вышло за пределы славянского поля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И не будем скрывать:...
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