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Тина Кароль: «Для моей мамы «Славянский базар» – знаковое событие, она ждёт, чтобы её дочь там оказалась»

19.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Васильковое настроение Витебска уже давно вышло за пределы славянского поля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И не будем скрывать: «Славянский базар» уже давно стал брендом, эдакой мультикультурной площадкой, но с важной пометкой «Сделано с любовью в Беларуси».

Тина Кароль: «Для моей мамы «Славянский базар» – знаковое событие, она ждёт, чтобы её дочь там оказалась»

Тина Кароль, народная артистка Украины:
Для моей мамы «Славянский базар» – знаковое событие, она ждет, чтобы ее дочь там оказалась всегда. Для нее это гордость. Для меня это мечта студенчества, встреча со своими белорусскими поклонниками, которых я очень люблю и ценю.

Тина Кароль: «Для моей мамы «Славянский базар» – знаковое событие, она ждёт, чтобы её дочь там оказалась»

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Васильковое настроение Витебска уже давно вышло за пределы славянского поля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И не будем скрывать:...
 
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