Волковычанка Полина Василько поборется за титул Мисс Maxline-2020

Источник материала: Новости Волковыска

Всего на конкурс было подано более 100 заявок со всей Беларуси. В финал вышло 16 участниц, при отборе которых важными критериями были активный образ жизни и любовь к спорту.

Одна из финалисток – наша землячка, профессиональная модель Полина Василько. Мы рассказывали об участии Полины в конкурсе красоты «Мисс Беларусь-2020».

Голосование проходит с 14 по 30 июля включительно. Принять участие в нем могут только верифицированные пользователи сайта maxline.by .

Все пары для голосования подбираются рандомно. Проголосовать можно за одну девушку в каждой паре. Таким образом, каждый пользователь может отдать свой голос сразу за 8 финалисток конкурса.

После 30 июля по результатам голосования на сайте торжественно объявят победительницу «Мисс Maxline 2020», которая получит рекламный контракт на 2000 рублей и станет лицом букмекерской компании Maxline. Кроме того, будут объявлены «Первая Вице-Мисс Maxline 2020» и «Вторая Вице-Мисс Maxline 2020».











