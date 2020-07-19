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Какие новые объекты появились в Беларуси этим летом?

19.07.2020 21:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие новые объекты появились в Беларуси этим летом?

Президент в Славгороде и Витебске открыл два объекта. Мост и путепровод. Казалось бы, всего два, но каких важных! Ведь что за ними можно увидеть – не только удобство передвижения и современный облик. Это очевидно! А кто возьмётся подсчитать, сколько экономится времени и ресурсов! А ещё учтём, сколько жизней и здоровья может быть спасено, если внезапно нужна оперативная помощь от экстренных служб. Всего одна развязка, а вот сколько необходимого она решает! Но, не будем останавливаться только на этих новых сооружениях. Подготовили внушительный перечень, который между собой назвали «летнее новое».    

Какие новые объекты появились в нашей стране этим летом? В июне в Петрикове и в Гомельском районе открыли два детских сада. В Пинске снова пошло движение по реконструированному автомобильному мосту. А в Светлогорске сразу два открытия: железную дорогу до Жлобина электрифицировали, а на месте сожжённой в годы войны деревни Ола появился мемориал памяти. Ещё в Гомельском регионе запустили две станции обезжелезивания воды. А в Смолевичах, спутнике столицы, открыли первый торгово-развлекательный центр. Теперь, что открыли в этом месяце. И здесь просто обширный список. Спортивные объекты появились в Новогрудке, Дубровно, Гомеле, Могилёве, Столине, Пружанах и Минске. Детские сады – в Брестском районе и Советском районе столицы. Сразу несколько транспортных развязок открывал Президент – в Славгороде мост через Сож, а в Витебске – путепровод Полоцкий. 3 июля в парке имения Янки Купалы в Минске Александр Лукашенко и российский банкир Герман Греф запустили уникальный светомузыкальный фонтан. В Волковыске новоселье справил ЗАГС, в Гродно появилось новое здание органов юстиции, а в Гомеле обновили улицу Шевченко. И вот на что надо обратить внимание – 39 многодетных семей в Слуцке получили ключи от новых квартир. В посёлке Юбилейном (это на Гомельщине) – тоже справили новоселье.


Внушительный перечень новых объектов только за первую половину лета. Ждём новых открытий – не сомневайтесь, они будут. И не только летом, но и осенью. И вообще – не было такого сезонного периода в истории нашей Беларуси, когда бы мы не говорили «новое», «построенное».

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Президент в Славгороде и Витебске открыл два объекта. Мост и путепровод. Казалось бы, всего два, но каких важных! Ведь что за ними можно увидеть – не только удобство...
 
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