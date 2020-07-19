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«Славянский базар – 2020». Самые яркие моменты четырёх фестивальных дней
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 29-й «Славянский базар» уже станет историей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но прежде вспомним, как это было.
Кристина Федорович, корреспондент:
Принял всех, а некоторых и с постоянной пропиской. Именная звезда поп-короля российской эстрады появилась на Аллее звезд. Да, речь о Филиппе Киркорове.
Вот так он собирал вещи в Беларусь, после долгой разлуки со сценой. Наверняка хотелось взять с собой всю гардеробную.
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Так, уже с первых музыкальных нот открытие традиционно прошло душевно и по-настоящему в семейной атмосфере. Эта «Славянка» не юбилейная, 29-я, но по праву может зваться уникальной.
«Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства, которое должно биться во имя главной идеи: «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Артисты все как один говорят спасибо за возможность приехать, да и благодарный зритель в долгу не остался. Что ни концерт, то аншлаг в амфитеатре.
Анна Семенович, артистка (Россия):
Программу в 2020 году по понятным причинам пришлось сократить, но оттого ничуть хуже не стало, наоборот, куда насыщеннее. Улицы Витебска словно точка переплетения семи ветров: музыки, театра, перфоманса, хореографии, фаер-шоу, поэзии и изобразительного искусства.
Фестивальные дни пронизаны и колоритом. Мероприятия под эгидой Союзного государства, Дня Украины и сегодня – Дня Беларуси. Концерт с символичным названием «Беларусь вітае сяброў».
«Славянский базар» – это не только праздник, но и прежде всего возможность проявить себя как детям, так и взрослым. Юные артисты представляют 17 стран, а на конкурсе исполнителей эстрадной песни – 14. Кстати, впервые участвует Турция.
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Награды найдут своих героев на закрытии фестиваля. И особенность этого года – приходить с цветами нельзя, меры предосторожности. Зато есть альтернатива – акция «Букет добра». Можно перевести средства в помощь Сеннинскому детскому дому. Да и в цветах ли счастье?
Прямое доказательство для любого артиста – неподдельные эмоции зрителей. Хотя тут всё понятно без слов: Летний амфитеатр все четыре дня танцевал до упаду и до утра.
Звезды и звездочки зажглись, конечно, васильковые, как и свойственно цвету настроения «Славянки». И то самое настроение уж точно сохранится до следующего юбилейного «Славянского базара», который вновь пронзит особенной атмосферой не только город на Двине, но и, кажется, весь мир.
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Новости Беларуси. Вечером 29-й «Славянский базар» уже станет историей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но прежде вспомним, как это было. Наш фестивальный...
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