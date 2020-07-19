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«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Славянский базар – 2020» близок к финалу. Вечером 19 июля в витебском амфитеатре состоится церемония закрытия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И этот музыкальный марафон, безусловно, войдет в историю как фестиваль особенный. Фестиваль, который ждали, как никакой другой.
Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Кстати, 18 июля фестивальный день был посвящен Дню Украины. Владимир Зеленский направил свои слова приветствия и отметил, что в искусстве нет границ, его основная цель – вдохновлять и наполнять счастьем. Об этом говорил и наш Президент на открытии в четверг, 16 июля.
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Этот фестивальный день проходит под эгидой Дня Беларуси. Концерт с очень символичным названием «Беларусь вітае сяброў». Под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь на сцене выступали все самые известные артисты нашей страны и участники конкурса «Витебск – 2020».
Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
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«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля
Новости Беларуси. «Славянский базар – 2020» близок к финалу. Вечером 19 июля в витебском амфитеатре состоится церемония закрытия, сообщили в программе «Неделя» на...
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