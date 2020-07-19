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«Осталось только ухо от лошади». Альшевский написал первые работы на обоях – для девочки и мамы
Источник материала: СТВ
Художник откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, СТВ:
Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
Это была моя первая работа. Должен быть какой-то посыл. Посыл, который даёт возможность, как бы создать лучшее произведение.
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
То есть, в принципе, вот эта вот особенность осознания человека, оно определяет первичный этап его рождения. Останавливает тебя судьба или останавливает, как говорится, над тобой занесённый меч. То есть дана ли тебе жизнь или не дана эта жизнь. И вот это вот первая картина, которая, может быть, подсознательно… Она была создана в деревне, когда я учился в Республиканской школе-интернате по музыке и изобразительному искусству уже в Минске 60-ых годов, я тогда уже, когда научился рисовать, я сделал эту первую картину, когда лошадь на дыбы встала, вооружённые люди, на втором плане замок. И очень долго родители переклеивали обои, лет 10, наверное. И, в конце концов, осталось только ухо от лошади и ещё я не помню, что. Мама говорит: «Надо рисовать другую картину». Я говорю: «Я уже не смогу, потому что время ушло рисовать дома на обоях. Видимо, такова судьба». То есть я тогда нарисовал и ушёл из дома. То есть ушёл в школу-интернат по музыке и изобразительному искусству.
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Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:А как поняли, что Вы – художник?
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