|
Лукашенко: Тут нет никакого политического заказа, вор должен сидеть в тюрьме
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола и ряда других стран. Об этом он заявил 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола и ряда других стран. Об этом он заявил 16...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)