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Лукашенко: Тут нет никакого политического заказа, вор должен сидеть в тюрьме

19.07.2020 21:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола и ряда других стран. Об этом он заявил 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола и ряда других стран. Об этом он заявил 16...
 
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