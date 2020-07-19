Лукашенко: Тут нет никакого политического заказа, вор должен сидеть в тюрьме

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола и ряда других стран. Об этом он заявил 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

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