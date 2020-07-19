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Вручены премии правительства в области качества. Как определяют победителя?

19.07.2020 22:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вручены премии правительства в области качества. Как определяют победителя?

В проекте стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, который обсуждали главы правительств, предусмотрен целый блок мер, направленных на качество и безопасность товаров. Именно это становится главным фактором. И в Беларуси к качеству продукции всегда относились пристально. 

Более двадцати лет правительство проводит конкурс, где премиями награждают самых-самых. Кто побеждает? Те, кто прошел скрупулезную экспертную оценку. Очень большой перечень требований к конкурсантам и пройти через это сито непросто. Потому что нельзя просто так взять и выпустить продукт на рынок. Оценивают по 9 критериям – здесь и стратегия, и работа с персоналом, и бизнес-развитие, и запросы от потребителей. И, конечно же, конкретные люди, которые каждый день работают над тем, чтобы мы с вами могли не сомневаться в качестве отечественной продукции. Среди поставщиков финансовых услуг успешен пример одного из системообразующих белорусских банков – Белагропромбанка, который в этом году получил почетное звание лауреата. 

Лауреаты премии, а также те, кто подтвердили это звание, в течении трех лет могут использовать изображение эмблемы премии в маркировке своих товаров и услуг. Ищите такую эмблему на упаковке – и это сигнал, что перед нами качественный продукт или услуга.  

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В проекте стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, который обсуждали главы правительств, предусмотрен целый блок...
 
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