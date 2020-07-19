Как зарабатывают деньги на древесине? Путь от заготовки до готовой продукции

Источник материала: ОНТ

Чтобы строить социальные объекты, нужны ресурсы. Деньги. А их можно только заработать. Сфер, где это можно сделать, много. Можно перерабатывать нефть, заниматься сельским хозяйством, бизнесом, развивать сферу услуг, привлекать туристов. В любой стране, когда формируют поступления в бюджет, в первую очередь обращаются к природным ресурсам.

У Беларуси практически нет своей нефти, отсутствует природный газ. Есть калий – национальное достояние, но обратим внимание на другой ценный продукт – лес. Дерево. Изделия из него есть в каждом доме.

Лесистость нашей страны в 1994-м году составляла 35%, и далее только увеличивалась. Два года назад она составила практически 40%. И в будущем году, по прогнозам, должна преодолеть эту отметку.

«Лес – наше богатство» – не просто слова, которые знаем мы из детства. Это действительно богатство. Но при одном условии, что распорядиться им нужно рационально и с умом. Спилить, погрузить, продать – легко. Но ещё лучше – переработать, превратить кругляк в такое изделие, которое можно реализовать уже дороже. Такую задачу неоднократно ставил Президент. И сегодня деревообработка стала практически безотходным производством, когда даже на опилках можно заработать.

Любую палку, сучок или опилки – то, что оказывается под ногами после производства, в этом лесхозе превратят в деньги! Достаточно отправить в цех. Он новый, новую жизнь дает и отходам.

Александр Секко, главный инженер Кличевского лесхоза: «Вот получается сама пеллета. Она получается очень горячая, порядка 90 градусов. Она сюда осыпается и поднимается в холодильник. Здесь она охлаждается до 30 градусов, после этого только происходит ее расфасовка».

Линия работает без остановки, круглосуточно. Выпускает до трех тонн топливных пеллет в час. Производительность просчитали заранее, заодно разгрузили склады. Перерабатывают весь объем отходов от лесопилки.

Владимир Косенков, директор Кличевского лесхоза: «Срок окупаемости согласно бизнес-плана 5 с половиной лет. Мы затратили на строительство этого производства 6,2 миллиона рублей. Мы будем зарабатывать в месяц около 150 тысяч евро выручки дополнительной от реализации этих пеллет».

Казалось бы, среднестатистический лесхоз страны. Пилят, режут, рубят…Из качественной древесины делают доски и продают. Зарабатывают. А что еще надо? Но со временем поняли – ведь можно больше. Посчитали. С начала года заготовили 195 тысяч кубометров древесины – это не мало. Но четверть от этого объема после всех этапов производства – это отходы. Но не здесь. Не по-хозяйски это.

Теперь этот лесхоз в районе один из самых успешных. И даже короед – не проблема. Еще 4 таких завода появились и в других лесхозах страны. Вот-вот откроется шестой. По мощности, конечно, отличаются. Но по подходу к работе, когда всё в дело, нет.

Не потерять ни одной щепки! И больше строить предприятий по переработки некачественной древесины. Это и была задача Главы государства всего чуть более года назад. К тому же накопились весомые запасы сырья, их можно превратить в деньги –миллион 700 тысяч кубов дров. Ну не гнить же им.

Андрей Мацкевич, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси: «По итогам июня мы уже продали с новых производств более 500 тонн на сумму порядка 500 тысяч евро. Продаем в основном в страны Прибалтики, Данию, разговариваем сегодня с Великобританией, со Швецией. В плане использования наших пеллет на их котельных».

А ведь было время, когда кое-что из деревянной продукции мы сами покупали за границей. Теперь тенденция переломлена. К примеру, за последние годы поставки белорусской мебели в Евросоюз увеличились на 50%.

Этот завод существует с конца 1960-х. Раньше перерабатывали привозную бумагу и картон. На выходе – гофрокартон и ящики из него. Но линии со временем обветшали, а выручка снижалась. Теперь рядом со старым производством новое – модернизация в деле. На заводе производят сульфатную белёную целлюлозу.

Тысяча тонн целлюлозы. И это только в сутки. Производит завод. Выручка предприятия от этого объема около полумиллиона долларов. Естественно, все это продается в 15 стран мира. Сейчас идет отгрузка на Китай.

И это еще один пример, как из ничего сделать деньги. В ход идет исключительно древесина низкого качества.

Здесь будут перерабатывать около двух с половиной миллионов кубометров древесины. Заодно помогут всем местным лесхозам. Да, вложены миллионы долларов. Но и заработать удастся не мало. Работает линия меньше года, но окупается.

Но всё же главный эффект – высокая добавленная стоимость. Вместо того, чтобы продавать сырьё за бесценок, из него сделали целлюлозу. То есть, из одного продукта создали другой, дороже в цене. А значит, заработали больше.

О таком рачительном подходе постоянно говорит Президент. Оно и понятно! Лес – наше богатство. И относиться к нему нужно бережно!

Как работает такой алгоритм? Для производства одной тонны целлюлозы необходимо пять кубометров кубических леса. Полуфабрикат, то есть бревно, стоит 20 долларов. На производство тратим 100 долларов. А рыночная стоимость целлюлозы – 500. По сути, с одной тонны целлюлозы, зарабатываем 400 долларов. Если из древесины изготовить блок-хаусы, вагонку, брус, то есть пиломатериалы, – выгода 120 долларов. А сырье для пеллет, за тонну которых на рынке дадут 80 долларов, и вовсе бесплатное. Это же отходы. Или деньги. Как посмотреть.

Именно поэтому бревна Беларусь больше практически не экспортирует. Всё больше курс на создание базы для глубокой переработки. Для этого иногда выгоднее обновить уже существующее предприятие. Тем более и кадры есть, что немаловажно на специфических производствах. Таких как целлюлозное.

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»: «Экспорт с 2014 года, например, увеличился с 300 миллионов долларов до почти 600 миллионов долларов. Это фактически в 2.6 раза увеличение объема потребляемых лесных ресурсов в системе концерна. Мы так же дали толчок развитию смежных отраслей. Мы видим, насколько активно развивается мебельная промышленность, а сырьем для производства мебели является плитная продукция, то есть модернизированная в 2006, 2007 и до 2010 года предприятия плитного производства дали возможность развития малого и среднего бизнеса».

А дальше эту мебель надо еще упаковать. Именно поэтому целлюлозно-бумажные комбинаты будут развиваться и дальше. К примеру, на Светлогорском комбинате уже сегодня разрабатывают проект строительства бумажного цеха. Ведь, по сути, целлюлоза, как и дерево, – это полуфабрикат. И из нее еще можно изготовить бумагу, пластмассу или органическое стекло. Продать. И вновь доходы считать.

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