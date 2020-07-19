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Перспективы и реальные достижения. Рассказываем о состоянии транспортно-логистической сети Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За сотню лет Полоцкий путепровод не раз изменялся, но на рубеже веков безнадежно устарел. И вот мост отстроили заново: с удобными развязками и, конечно же, трамвайной веткой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Полоцкий мост – куда важнее, чем просто связь между городскими районами. Фактически, это основной путь из Витебска к главному туристическому центру северного региона – древнему Полоцку.
Алена Сырова, корреспондент:
Два крупнейших трансъевропейских транспортных коридора «Север-Юг» и «Запад-Восток» проходят через Беларусь. Сравнительно небольшую территорию нашей страны покрывает около 90 тысяч километров дорог. Для сравнения: в Норвегии, которая по площади больше нас в полтора раза, дорог столько же, а в Казахстане, 9-й стране мира по размеру территории, сеть автодорог скромнее белорусской.
Конечно, нельзя сказать, что абсолютно все трассы у нас в идеальном состоянии, к этому пока стремимся. Начали с глобального – привели в порядок дороги республиканского значения, которые соединяют Минск и областные центры. Теперь практически все они – первой категории.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Кстати, М6, шириной в четыре полосы и протяженностью более 200 километров, – одна из самых важных логистических артерий, ведет от Минска через Гродно к польской границе.
Василий Гледко, генеральный директор РУП «Минскавтодор-Центр»:
Алена Сырова:
На этот и 2021 год дорожники наметили завершить реконструкцию трасс Минск – Вильнюс и Минск – Солигорск. Предстоит заняться дорогами местного значения. Как видим, практически всё нам удается планомерно реализовывать, хотя есть вопросы.
Единственным областным центром, который не соединен с Минском прямой четырехполосной дорогой, остается Витебск. На неделе, встречаясь с активом, об этом говорил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но это перспективы, реальным же поводом для визита главы государства в Витебск послужило открытие Полоцкого путепровода. Два года назад этот важный для региона мост признали аварийным (неудивительно, сооружению почти 70 лет) и закрыли на реконструкцию. Обещали открыть через 4 года, но строители справились за полтора.
Раньше тут была одна-две полосы, посмотрите, какой он стал широкий и огромный. Это прелесть, мы очень рады новому мосту. Это сказка!
Прошлась по мосту, такая прелесть! Везде развилки. Я недалеко живу, мне очень нравится этот мост.
Открывать мосты на этой неделе главе государства довелось и в Могилевской области. В Славгороде пустили движение по путепроводу. Без этой переправы местным жителям приходилось делать крюк в более чем 100 километров, чтобы добраться на другой берег.
За реконструкцию мостов основательно взялись после ЧП с мостом через Припять. Помните – тот, что соединял Житковичи и Туров, и треснул!?
Тогда путепровод восстановили и обследовали другие мосты в стране, чтобы не допустить подобных той аварийных ситуаций. В результате приняли целую госпрограмму – предстоит реконструировать все мосты, которые в силу возраста не соответствуют нагрузкам.
Алексей Авраменко:
Кстати, реализовывать такими темпами проекты мостостроения получается во многом благодаря нашим строителям. В Беларуси, к счастью, сохранилась и школа, и специалисты в этой сфере. Главное не потерять их сейчас.
С человеческим ресурсом у нас, очевидно, проблем нет. С финансовым – помогают международные организации. Так, на реконструкцию 12 мостов Беларуси выделил деньги ЕБРР. При поддержке этого же банка идет отбор тех, кто в рамках государственного и частного партнерства будет реализовывать проект проектов – реконструкцию трассы М10 – от границы с Россией до Кобрина.
Выходит, в качестве белорусской транспортной системы заинтересованы не только мы сами (здесь, понятно, комфорт и развитие в том числе регионов), но и зарубежные партнеры, которые ценят качество и свое время – здесь наши интересы пересекаются.
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Новости Беларуси. За сотню лет Полоцкий путепровод не раз изменялся, но на рубеже веков безнадежно устарел. И вот мост отстроили заново: с удобными развязками и,...
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