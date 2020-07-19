Сцепки, увольнения в милиции и манипуляции в Telegram. Сводка главных фейков недели. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Неделя, конечно, выдалась насыщенной. В том числе – на фейки. Разного масштаба.

Выражать своё мнение, в том числе в электоральную кампанию, в том числе на массовых акциях, не запрещено. Для этого нужно всего ничего – соблюдать закон. Если уж честно, до поры до времени государство даже закрывало глаза на несанкционированные массовые мероприятия. Пока в них не стала прослеживаться достаточно очевидная стратегия.

Первый фейк этой недели, и очень важный, – призыв к так называемым сцепкам. Тем, кого во вторник вывели на улицы, объясняли, что это делается для того, чтобы милиция не могла выдернуть человека и задержать. Но это неправда. Сцепка – это не защитный, а атакующий элемент. В telegram-каналах не врут, когда пишут, что методичка подготовлена анархо-активистами. А анархисты по самой своей философии должны наступать.

Сцепка используется для того, чтобы разрозненных людей объединить в организованную толпу с общей массой, фактически это «живой таран». Больше людей – сильнее удар, защита здесь не причём.

В эффективной сцепке при этом – до 5% заводил, которые согласованно, в разных точках объединённой толпы, делают первый наступательный шаг. Вас обманули, когда говорили, что это защита. Вот настоящая цель, атака – коротко и ясно, «бить милицию, бить ОМОН».

Более того, сцепка в уличном противостоянии – это как поднятые руки в рукопашке. Так вы обозначаете агрессию – и ваш противник, то есть люди в форме, в этом случае должен наносить упреждающий удар первым. Сцепка, чтобы защитить людей – это один из самых дурацких фейков за последние годы.

О фейках поменьше, но тоже о милиции. Чуть популярнее становятся фотографии, на которых сотрудники правоохранительных органов чуть ли не в полном республиканском составе демонстративно сдают форму.

Про милицию фейки были и вообще из разряда забавных. «Племянник Шуневича жёстко задерживает молодёжь в Докшицах». Такое ощущение, что родственникам генералов, если они вдруг работают в милиции, нельзя людей задерживать, а уж тем более – молодежь. И что делать племяннику Шуневича? Бумажки в кабинете перекладывать? Так за это его те же telegram-каналы тоже покритикуют. Более того, этот молодой человек, возможно, и правда племянник, но не Шуневича.

Но это всё так, мелочи. Есть главный фейк последних недель. Если посмотреть всё видео вторничных событий всех telegram-каналов с базой больше 5 тысяч подписчиков, то там можно увидеть в том числе людей, которые вышли на улицу, чтобы просто мирно выразить свою точку зрения.

Фейк в том, как аудитории подаётся исключительна важность и масштабность происходящего. Риторика привычная, настоящее продолженное: «акции собираются», «люди выходят», «перемены наступают». Это делается, чтобы создать иллюзию – ты, читатель, приходи, ещё успеешь, а опоздаешь – ты тогда не с нами. Ты проиграешь. Делай выбор!

Есть одна хорошая фраза: «Если вы считаете, что вами никто не манипулирует – поздравляем, вы в руках профессионалов». Следует признать, что оппоненты, которые хотят революции неплохи, как манипуляторы. Но что касается обычных людей: «в ближайшее время мы расскажем о плане действий». Это честно. А вот якобы личный выбор – выйти на акции протеста – это и есть фейк.

Будут и новые. Если я правильно понимаю логику тех, кто хочет качнуть ситуацию – следующим инструментом должно стать что-то из реально мирного, но уже экономического. Что-то вроде массовых забастовок. Когда начнут писать об этом (мол, вот эти уже готовы бастовать, и те якобы тоже) или заявлять о чём-то похожем – это тоже будет фейком.

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