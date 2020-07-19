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Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Музыкальный подарок белорусским медикам готов отправить и совершенно уникальный коллектив из Могилева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Единственный в стране женский духовой оркестр. Его участницы – сотрудницы местного универмага.
Коллективу уже несколько десятков лет, его состав пополнялся неоднократно. Но неизменно одно – музыка эта исходит исключительно от души.
В репертуаре оркестра не меньше 40 композиций: от классики до современных новинок музыкальной индустрии.
Ирина Недобоева, корреспондент:
В далеком 1975 году начало музыкальной карьере оркестра дал обычный покупатель. Ну, как обычный. Приходя за покупками, талантливый преподаватель могилевской музыкальной школы Геннадий Сахрай не мог налюбоваться на красавиц-продавщиц.
И чтобы такую красоту могли по достоинству оценить еще и окружающие, обратился к руководителю магазина с необычным предложением.
Елена Пускова, участница оркестра:
Будущих оркестранток отбирал лично и придумывал репертуар. Закупили духовые инструменты, нашли импровизированную студию.
Татьяна Тарасенко, участница оркестра:
Наперекор общепризнанным канонам музыкальной грамоты (а ведь практически все работницы имели к музыке самое посредственное отношение) оркестр зазвучал. Первое выступление старожилы помнят, как сейчас. Концерт на 8 Марта в 1976-м отыграли «на ура». Но до сих пор в адрес оркестранток звучат одни и те же удивленные вопросы зрителей.
Неужели у вас только женщины в коллективе? И как вообще вам удается играть на таких инструментах?
Сувениры, сумочки, очки, платочки, зонтики. Для Ольги Малашенко эти модные безделушки не только личные слабости. Хотя и не без этого. Завсекцией вот уже 13 лет помогает покупателям определиться с выбором в таком разнообразном мире галантереи.
Ольга Малашенко, участница оркестра:
Ольга из новичков в оркестре универмага. И самая молодая участница. В «Лире» ей достался барабан. Отточить навыки перед общей репетицией у Ольги получается даже на рабочем месте.
Несомненно, влиться в коллектив было гораздо проще тем, кто нотной грамоте обучался с детства. Но таких в «Лире» меньшинство. Основной состав – любители-самоучки.
Алла Лапутина, участница оркестра:
Продавщицы, кладовщицы... Среди оркестранток-первопроходцев уже немало и тех, кто сменил трудовые будни в ЦУМе на заслуженный отдых по возрасту. Да, появились новые увлечения: дача, сад, огород.
Альтистка Галина Грек, к примеру, даже пчелами и живописью увлеклась. Но любимое дело оставить даже в мыслях нет. Уж больно дорого то, с чем связаны самые теплые воспоминания.
Галина Грек, участница оркестра:
Как-то по губам определял, кого на какой инструмент посадить. Сад-огород – это летнее увлечение, а оркестр – вечное. Это по жизни.
Правда, есть в оркестре и представитель сильного пола. Руководить дамами Денис Аюпов решился почти 5 лет назад. Дирижер и худрук признается: на первое свидание с «Лирой» шел с опаской.
Денис Аюпов, художественный руководитель, дирижер оркестра:
Денис для оркестра – как глоток свежего воздуха. Ему удалось удачно разбавить классический репертуар оркестра современными композициями. И девчонкам это по душе.
Денис Аюпов:
Единственный в Беларуси оркестр духовых инструментов знают и далеко за пределами Беларуси. Девчонок приглашают на международные конкурсы и фестивали. Еще бы, кто же откажется увидеть и услышать такую изюминку. Семь лет назад оркестр получил звание народного любительского. А еще каждой работнице полагается три дополнительных дня к отпуску – приятный бонус к любимому хобби.
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Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр
Новости Беларуси. Музыкальный подарок белорусским медикам готов отправить и совершенно уникальный коллектив из Могилева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
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