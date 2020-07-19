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В Лиде уголовные авторитеты пытались организовать сходку и назначить смотрящих. Итог: 32 человека задержаны

19.07.2020 22:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лиде уголовные авторитеты пытались организовать сходку и назначить смотрящих. Итог: 32 человека задержаны

Воровскую сходку «накрыли» в городе Лида. Там криминальные авторитеты решили собраться, чтобы обсудить передел сфер влияния. В результате были задержаны 32 человека, все они являются выходцами из разных городов Беларуси. Что это? Случайные отголоски 90-х или мода на банды снова возвращается? 


90-е годы, жесткие, конкретные, пацанские. Это время неограниченных возможностей, когда надломленную советскую систему можно было, казалось, пробить с ноги. И строить, что-то типа нового, чудного мира. Но не по закону, а по понятиям. Ломали, впрочем, не только систему. 

Вооруженные разбойные нападения, захваты заложников, громкие заказные убийства, кровавые криминальные разборки, чиновники-оборотни, финансовые пирамиды. В лихие 90-е преступность приняла масштабный организованный характер, стали появляться многочисленные бандформирования. 

За наведение порядка взялись серьёзно. Банды, которые формировались по национально-этническому признаку – азербайджанские, чечено-дагестанские, грузинские – сразу же были выдворены. Те группировки, которые разбойничали на трассах, ликвидированы. А ведь тогда пересечь Беларусь на машине было действительно небезопасно. Приличная иномарка на иностранных номерах сразу же привлекала внимание рэкетиров. Но и с ними научились бороться. Хоть иногда и приходилось привлекать подразделения специального назначения. 

Тем бандитам, которых задержали, дали серьезные сроки. Многим и до сих пор еще долго не видать свободы. Освободившиеся былой задор потеряли, но и они находятся под контролем. В настоящее время на оперативном учете 51 организованная группа, 255 уголовных авторитетов, свыше 50 лидеров.

Один из таких, кто попал в поле зрения оперативников – 54-летний вор в законе Александр Кушнеров, уголовная кличка «Куша». Своих сторонников со всей Беларуси он решил собрать в Лиде. Сходку под видом пикника назначили на местном озере. Судя по всему, авторитеты, в связи с нахождением на свободе двух воров противоборствующего клана, планировали обсудить передел сфер влияния. Но пришлось познакомиться с бойцами СОБРа.  

По воровским правилам вор в законе не может отказаться от своего статуса. Во время обыска у задержанных обнаружили холодное оружие – режущее и колющее. У всех сняли отпечатки пальцев и пробили по базе, чтобы выяснить, причастны ли они к преступлениям, совершенным на территории Беларуси.  

Параллельно идёт пресечение и внешних потоков. За последние годы задержаны четыре иностранных вора в законе, авторитетных, богатых. Двое сразу же получили сроки, остальных депортировали. Королей преступного мира начинают сопровождать уже на границе. Как это была с Кушнеровым. О той криминальной сходке знали заранее. Ее участников пока отпустили из-за отсутствия состава преступления. Но урок от оперативников усвоен: это не те 90-ые, что были. И это не та страна, где есть понятия. Потому что есть закон.  

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Воровскую сходку «накрыли» в городе Лида. Там криминальные авторитеты решили собраться, чтобы обсудить передел сфер влияния. В результате были задержаны 32...
 
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