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Александр Лукашенко: «Нет никакого политического заказа. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение»

19.07.2020 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертов Интерпола и ряда других стран.    

В Telegram-канале «Пул Первого» был опубликован фрагмент закрытой части встречи Александра Лукашенко с десантниками в Витебске, которая состоялась в четверг, 16 июля.    

Александр Лукашенко: «Нет никакого политического заказа. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение»
Кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале «Пул Первого»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я не буду тут влазить в эти подробности. Просто хочу сказать: если вы думаете, что все, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить. Нет никакого политического заказа. Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение.  

Еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на Витебщине, в Полоцке, и сейчас повторю: узником совести из них никто не станет – все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот уже зарыдал. Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут. И вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, Соединенных Штатов Америки, Польши и России. И мы им покажем эти документы. Лукашенко кого-то боится, или там действительно уголовное преступление? Поэтому мы открыты.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертов Интерпола и ряда других стран.     В Telegram-канале...
 
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