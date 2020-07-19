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Александр Лукашенко: «Нет никакого политического заказа. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертов Интерпола и ряда других стран.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на Витебщине, в Полоцке, и сейчас повторю: узником совести из них никто не станет – все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот уже зарыдал. Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут. И вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, Соединенных Штатов Америки, Польши и России. И мы им покажем эти документы. Лукашенко кого-то боится, или там действительно уголовное преступление? Поэтому мы открыты.
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Александр Лукашенко: «Нет никакого политического заказа. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение»
Новости Беларуси. Президент Беларуси распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертов Интерпола и ряда других стран. В Telegram-канале...
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