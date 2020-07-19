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Скорее смотрите новое видео Прокопьева: завтра говорить будут только о нем

20.07.2020 06:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ресторатор Вадим Прокопьев записал новое видео. На этот раз он умудрился никого не вызвать на дуэль – Вадим обратился к беларусам и призвал всех к консолидации. 

По непонятным нам причинам, Прокопьев удалил видео со своего канала, но его успели сохранить в Telegram-пабликах. Вот оно: 

UPD

Буквально через пару минут на канале Прокопьева появилось видео, но уже другое, под названием «Почему я это делаю?» В нем ресторатор объяснил, зачем записывает видео, хотя знакомые говорят ему: «Ты сошел с ума!» Смотрите: 

Напомним, первое громкое видео Прокопьев записал на прошлой неделе. Тогда ресторатор не постеснялся и вызвал на дуэль Александра Лукашенко: «Вы, Александр Лукашенко, сказали [обо мне] развязно и громко следующие слова: «Пи**рас, это что он себе там позволяет?!» Как же мне теперь с вами быть? В моем обществе принято, что после произнесения подобных слов есть только два варианта: публичные извинения или дуэль. У вас, Александр Лукашенко, есть 24 часа на ответ», – прозвучало в том видео. 

На удивление, реакции от президента не последовало. Тогда Прокопьев записал второе, более дерзкое видео – настолько дерзкое, что по закону мы не можем опубликовать его на нашем сайте. В нем ресторатор обращается к Лукашенко на «ты» и говорит про его «крохотный рейтинг». Посмотрев это обращение, беларусы пришли в полный восторг

Еще одно напоминание: прямо сейчас Прокопьев находится за пределами Беларуси. Ресторатор продал все свои доли в минских заведениях (Bistro de Luxe, Tapas Bar, Mai Thai, Pelican и так далее), чтобы уехать в Сингапур и открыть там бар. Но сейчас он в Турции. 

 
 
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Ресторатор Вадим Прокопьев записал новое видео. На этот раз он умудрился никого не вызвать на дуэль – Вадим обратился к беларусам и призвал всех к консолидации.  ...
 
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