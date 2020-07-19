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"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник
19.07.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ответ из горисполкома, правда, прошлогодний, но, как видите, вода признана соответствующей границам эксплуатационной ответственности - значит, пить можно, и деньги требовать тоже нужно.
Водичка такого цвета идёт периодически, и вот сейчас набрали специально, чтобы показать нам с вами.
А может быть, и в самом деле у потребителя ввод не соответствует нормам и надо его заменить на соверменный?
Автор фото утверждает, что вода такого цвета частенько. А когда постоит, осадочек выпадает на дно.
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