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"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник

19.07.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ответ из горисполкома, правда, прошлогодний, но, как видите, вода признана соответствующей границам эксплуатационной ответственности - значит, пить можно, и деньги требовать тоже нужно.

"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник

Водичка такого цвета идёт периодически, и вот сейчас набрали специально, чтобы показать нам с вами.

"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник

А может быть, и в самом деле у потребителя ввод не соответствует нормам и надо его заменить на соверменный?

"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник

Автор фото утверждает, что вода такого цвета частенько. А когда постоит, осадочек выпадает на дно.

"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник

"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник

"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник

"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник "В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник "В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник "В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник "В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник
"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник "В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник "В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник "В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник "В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник

"В границах эксплуатационной ответственности". Жители ул. Войкова показали воду, которую так обозвал чиновник

 
 
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  Ответ из горисполкома, правда, прошлогодний, но, как видите, вода признана соответствующей границам эксплуатационной ответственности - значит, пить можно, и...
 
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